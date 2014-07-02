Survepumbad

Tsistern- ja süvakaevu pumbad

BP Deep Well seeria vastupidavad roostevabast terasest süvakaevupumbad võimaldavad juurdepääsu veeallikatele nagu tsisternid, süvakaevud ja veepaagid. Pumbad paigaldatakse otse vette ja on kaitstud eelfiltriga. Tänu oma kompaktsetele mõõtmetele ja mitmeastmelise hüdraulikaga saavutatud kõrgele töörõhule sobivad need ideaalselt kitsastesse ja sügavatesse kaevudesse. Pumpadel on ülevoolukaitsega rõhulüliti ning eriti pikk toitekaabel, mis teeb need sobilikuks ka majapidamise veevarustuseks.

BP Cisterni pump on aga spetsiaalselt mõeldud aia kastmiseks ning sobib kasutamiseks tsisternides, tünnides ja laiades kaevušahtides.