Survepumbad
KASUTA VETT!
Kärcheri survepumbad sobivad ideaalselt teie maja ja aeda kaevuvee, maavee ja vihmaveega varustamiseks. Kõik majaomanikud teavad, et vee hind tõuseb pidevalt. Miks mitte kasutada alternatiivsetest allikatest pärinevat odavat vett? Kärcheri kvaliteetsed survepumbad pakuvad lahenduse kõigi tööde jaoks. Kaevuvett, mavett, vihmavett ja allikavett võib kasutada nii pesumasinas, tualeti loputuskastis kui aia kastmiseks. Meie tünnipump BP Barrel, paagipump BP Cistern ja süvakaevupump BP Deep Well sobivad ideaalselt kasutamiseks otse vees.
Kastmispumpade tüübid
Kõik meie pumbad paistavad silma võimsate voolukiiruste, energiasäästliku töö, tõhusate kaitsemeetmete ja kasutajasõbraliku disainiga. Filtritega varustatult sobivad need ideaalselt ka musta vee töötlemiseks. Sõltuvalt kasutusvaldkonnast on pumpadel kuivjooksu-, ülepinge- ja ülekuumenemiskaitse. Koduseid ja aiapumpasid saab mugavalt sisse ja välja lülitada jalglülitiga, samas kui tsisterni- ja süvakaevupumpasid on võimalik lihtsalt ja hõlpsalt seisukõrguselt juhtida.
Kodu- ja aiapumbad
Olgu tegemist kas aia kastmisega või pesumasinasse või tualetti vee tarnimisega – BP Home & Garden tootesarja kauakestvad, madala müratasemega ja intelligentsed kodu- ja aiapumbad pakuvad täiendavat mugavust kuna lülituvad automaatselt sisse ja välja, kui vett on vaja. Neid nimetatakse ka elektroonilisteks survepumpadeks. Mitmeastmelised pumbad pakuvad suurepärast jõudlust, tõhusust ja vaikset töötamist, olenevalt sellest, mida on vaja. Sama voolukiiruse korral vajavad need madalamat mootorivõimsust kui tavalised jugapumbad – energiasääst on umbes 30%. Lisaks tagab pumpade pidev töörõhk usaldusväärse aia kastmise.
Aiapumbad
Kärcheri võimsad BP Garden pumbad sobivad ideaalselt vee transportimiseks alternatiivsetest veeallikatest, näiteks tsisternidest või veekogudest. Praktiline jalglüliti pakub lisamugavust. Nendel aiapumpadel on suurepärane võimsus, mis võimaldab näiteks aias vihmuteid ühendada.
Kodupumbad
Kärcheri tõestatud kvaliteediga BP Home seeria suure jõudlusega kodupumbad varustavad vett täisautomaatselt alternatiivsetest allikatest, nagu kaevud ja tsisternid. Need tagavad taskukohase regenereeritud vee koduseks kasutamiseks, näiteks pesumasinatele, tualettruumi loputamiseks ja muuks otstarbeks. Väga mugav on see, et kodupumbad lülituvad automaatselt sisse ja välja vastavalt vajadusele ning neil on integreeritud rõhukompensatsiooni konteiner, mis tagab tõrgeteta töö.
Survepumbad
BP Barrel survepumpa on tänu integreeritud sisse-/väljalülitile, mis asub tünni kinnitusklambril, lihtne kasutada, võimaldades mugavalt, tõhusalt ja kulutõhusalt kasta aeda vihmaveega. Selle eelised on selged: enam ei ole vaja tõsta raskeid kastekannusid, ei kulu väärtuslikku joogivett ega kaasne tarbetult suuri veearveid. Akutoitega mudel ei vaja isegi pistikupesa, muutes kasutamise veelgi paindlikumaks.
Tsistern- ja süvakaevu pumbad
BP Deep Well seeria vastupidavad roostevabast terasest süvakaevupumbad võimaldavad juurdepääsu veeallikatele nagu tsisternid, süvakaevud ja veepaagid. Pumbad paigaldatakse otse vette ja on kaitstud eelfiltriga. Tänu oma kompaktsetele mõõtmetele ja mitmeastmelise hüdraulikaga saavutatud kõrgele töörõhule sobivad need ideaalselt kitsastesse ja sügavatesse kaevudesse. Pumpadel on ülevoolukaitsega rõhulüliti ning eriti pikk toitekaabel, mis teeb need sobilikuks ka majapidamise veevarustuseks.
BP Cisterni pump on aga spetsiaalselt mõeldud aia kastmiseks ning sobib kasutamiseks tsisternides, tünnides ja laiades kaevušahtides.
Akuga tünnipump
Mugav ja ökonoomne kastmine: painduv akuga survepump muudab kogutud vihmavee kasutamise lihtsaks ning puudub vajadus eraldi vee- või toiteallika järele.
Videod
Tünnipumbad
BP 6.000 Garden
KKK kodu- ja aiapumpade kohta
Meie survepumpade mootorivõimsus jääb vahemikku 400–1150 W. Kuid millist aiapumpa valida? Olenemata sellest, kui palju seadmeid plaanite oma kodus või aias ühendada, on Kärcheril ideaalne mudel igaks vajaduseks. Kärcheri ekspertide vastused ja soovitused leiate siit!
Lisaseadmed
Nii sisse tõmbamise kui välja pumpamise poolel: Kärcheri sobivad ja ükshaaval seadmetega kombineeritavad kvaliteetsed lisaseadmed panevad pumbad tööle kiiresti, kergesti ja ohutult. Sarja PerfectConnect lisaseadmete puhul kasutatav radiaaltihenduse põhimõte tähendab, et need on erakordselt kergesti kokkupandavad ja tagavad muretuks tööks väga usaldusväärse tihenduse.
Mitmekülgsed ja ohutud
BP imemisvoolikud saavad vee kätte kõikjalt – nii PE-torudest kui otse „lahtistest veeallikatest“, näiteks veetünnidest.
Parimad ühendused
Kärcheri vahe- ja ühendusdetailide abil saab sobiva pumba voolikutega ühendada kergesti ja kindlalt.
Optimaalne kaitse
Filtrid kaitsevad pumpasid mustuse ja ummistuste eest, tagades samal ajal piiramatu töökindluse. Kärcher pakub sobiva filtri iga töö jaoks.
Täiuslikult varustatud
Sobivad lisaseadmed alates kuivalt töötamise vastasest kaitsest ja lõpetades elektroonilise survelülitiga tagavad seadmete mugava ja ohutu töö.
Oma pumbale sobivad tarvikud leiate tootelehelt.
Pumba võimsuse arvutamine
Õige pumba valimine:
1. Joonistage pumbakõverate abil joonisele vastavalt kasutatavale voolikule (1/2" või 3/4") sobiv funktsioonikõver. Alustage soovitud väljalaskekoha kõrgusest (näidisjoonisel: 5 m).
2. Selgitage välja teie veevajaduse andmed (meie näite korral: 1,000 l/h rõhuga 2 baari). Teie tööoperatsiooni punkti leidmiseks kõveral selgitage esmalt välja kasutatava vooliku funktsioonikõveral veekulu väärtus (vt näites toodud alguspunke).
3. Nüüd teisendage teie tööoperatsiooni töörõhk väljalaskekoha kõrguseks (1 baar = 10 m). Lisage väljalaskekoha kõrgus alguspunktile ja joonistage välja oma tööoperatsiooni punk graafikus.
Teie tööoperatsiooni punktist kõrgemale jääv pumbakõver näitab, missugune pump sobib ideaalselt teie poolt soovitud töö teostamiseks. Meie näite korral sobib 3/4" vooliku kasutamise korral kõige paremini pump BP 3 Home & Garden ja 1/2" vooliku kasutamise korral kõige paremini pump BP 5 Home & Garden. Suurema tagavara tagamiseks valige alati suuruselt järgmine pump.
Iga kasutaja ja iga rakenduse jaoks on tarvis konkreetset tööpunkti. Arvutamisel võib lähtuda näiteks järgmisest teabest (andmed varieeruvad sõltuvalt väljalaskekoha kõrgusest, toru/vooliku diameetrist):
- Vihmuti: ligikaudu 1 000 l/h rõhuga 2 baari (väljalaskekoha kõrgus 20 m)
- Otsik: ligikaudu 750 l/h rõhuga 2 baari (väljalaskekoha kõrgus 20 m)
- Tualeti loputuskast: ligikaudu 400 l/h minimaalse rõhuga 0,5 baari (parem: 1 baar [10 m väljalaskekoha kõrguse jaoks])
- Pesumasin: ligikaudu 800 l/h minimaalse rõhuga 0,5 baari (parem: 1 baar [10 m väljalaskekoha kõrguse jaoks])
Pikendatud garantii
Siin saate BP Garden, BP Home, BP Home & Garden ja SP Dirt, SP Dual ja SP Flat garantiid pikendada kuni 5 aastani!