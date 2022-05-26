Akutoitega tünnipump

Mugav ja keskkonnasõbralik kastmine: kasutage veetünni, tiiki või IBC-mahutisse kogutud vihmavett, et paindliku akutoitel tünnipumba abil aeda kasta – ja seda ilma kraani, toitepistiku või kastekannu abita.

Eelised

Puudub vajadus veeühenduse järgi

Juhtmeta tünnipump on oma töös täiesti autonoomne: seade ei vaja eraldi veeühendust, vaid kasutab kastmiseks veetünni, vaati või IBC-mahutisse kogutud vihmavett. See tähendab, et lille- ja köögiviljapeenraid saab jao kaupa kasta ka igasuguse veeühenduseta.

Välist toiteallikat pole vaja

Juhtme asemel võimas aku: Tünnipump töötab akutoitel ning ei vaja välist toiteallikat. Nii on kasutamisvõimalused palju paindlikumad: juhtmega toodete puhul piirab juhtme pikkus kasutusala. Selle tünnipumbaga saab kasta aga ka sellistes kohtades, kus toiteallikat läheduses ei ole.

Mugav

Efektiivsem, ergonoomilisem, lihtsam: võrreldes kastekannuga on vihmavett pumpav tünnipump oluliselt mugavam. Lüliti on tünni äärega tasa, mistõttu ei pea kasutaja isegi kummarduma. Raskete kastekannude tassimine on samuti minevik, kuna vett võetakse otse tünnist ja suunatakse aiavooliku või pihustite abil taimedele.

Veesäästlik

Tünnipump mahub ka kitsastesse avaustesse, näiteks sellistesse, mis on IBC-mahutites. See säästab aega ja vett, kuna kogutud vihmavett saab niiviisi hõlpsasti kasutada.

Veeallikad

Akutoitel tünnipump on ideaalne köögivilja- ja lillepeenarde kastmiseks tünni või IBC-mahutisse kogutud vihmaveega. Võimalik kasutada koos järgmiste mahutitega:

  • vihmaveetünn
  • veeanum
  • IBC-mahuti

Akutoitel tünnipumba tavalised kasutusvaldkonnad

Kogukonnaaed

Vanade aedade läheduses ei ole tavaliselt elektrit. Kui vett vajatakse regulaarselt, saab akutoitel tünnipumba abil kastmise palju lihtsamaks muuta.

Köögivilja- ja ürdiaed

Selleks et köögiviljad ja ürdid terrassi lähedal või maja taga aias saaksid vohada, saab neid tünnipumba abil lupja sisaldamata vihmaveega taimesõbralikul viisil kasta.

Muru kastmine

Juhtmeta tünnipump sobib hästi ka suuremate pindade, näiteks murulappide kastmiseks. Vihmaveetünni kogutud vesi on ressursisäästlik alternatiiv kraaniveele.

Üldist

Aiaomanikele, kes on tüdinud raskete kastekannude tassimisest aias, kuid kellel ei ole ligiduses toitepistikut, on tünnipump BP 2.000-18 Cordless Barrel Pump ideaalne lahendus. See töötab Kärcheri 18 V Battery Power akuga, nii et saate alternatiivseid veeallikaid kasutada alati, kui te seda soovite, isegi siis, kui aias ei ole elektritoite võimalust. See ei aita mitte ainult väärtuslikku joogivett säästa, vaid säästab ka teie selga ja rahakotti – pump on ideaalne lahendus väikesesse aeda, suvilasse, kogukonnaaeda ja kõikjale, kus on vett ja januseid taimi, kuid ei ole elektritoidet.

Akutoitel tünnipumba omadused

Kohe kasutusvalmis

Juhtmeta tünnipump on mugav alternatiiv kastekannule ja on kasutusvalmis kõigest mõne sammuga.

Vooliku muudetav asend

Voolikusüsteemi saab veeallikasse paigutada kolmes asendis.

Ohutus ja mugavus

Akuüksuse klamber paigutatakse vihmaveetünni ülaserva, nii et see veega kokku ei puutu. Tünnipumbal on paindlik kinnitussüsteem, mis võimaldab seda tünni servale turvaliselt kinnitada.

Vooliku juhik

Tünni serval olev vooliku juhik tagab, et voolik ei oleks väändunud ega kahjustuks vastu anuma servi.

Praktiline ja energiasäästlik

Tänu integreeritud lülitile servakinnitusel saab juhtmeta tünnipumpa igal ajal sisse ja välja lülitada. See aitab säästa energiat.

Läbipaistvus loeb!

Ekraani läbipaistev kate tähendab seda, et aku laetuse taset saab hõlpsasti igal ajal vaadata.

Uuenduslik ja mugav

Kärcheri juhtmeta tünnipumbad on varustatud muudetava pikkusega vooliku ja eelfiltriga.

Eemaldatav filtrisüsteem

Eelfilter takistab mustuseosakeste voolikusse imemist, tagades pumba tõrgeteta töö. Kui eelfilter saab mustaks, on seda lihtne vaid paari liigutusega puhastada.

KKK akutoitega tünnipumba kohta

Tõstekõrgus on kuni 20 m.

Tünnipumba BP 2.000-18 Barrel vooluhulk on kuni 2000 l/h.

Kaabel pumbast kuni akuhoidikuni on ette nähtud sukelsügavusele kuni 1,8 m.

Tünnipumba BP 2.000-18 diameeter on 100 mm. See võimaldab akuga tünnipumpa kasutada kõikjal, kus pumba sisestamise avaus on väike, näiteks IBC-konteinerites.

Pumba võimsus on 2 bar.

Tarnekomplekti kuulub 1-meetrine voolik. Soovi korral saab selle asendada pikema voolikuga.

Akutoitel tünnipumbale sobivad kõik 18 V Kärcher Battery Power ja 18 V Kärcher Battery Power Plus akud.

18 V 2.5 Ah Kärcher Battery Power akuga → max 25 min

18 V 5.0 Ah Kärcher Battery Power akuga → max 50 min

Kärcheri Battery Power akuplatvorm

Kärcheri akutoitel tünnipump kuulub Kärcheri akuplatvormi 18 V Battery Power seadmete hulka. Tutvuge kogu tootevalikuga, millele sobivad 18 V Battery Power akud.

