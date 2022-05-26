Akutoitega tünnipump

Aiaomanikele, kes on tüdinud raskete kastekannude tassimisest aias, kuid kellel ei ole ligiduses toitepistikut, on tünnipump BP 2.000-18 Cordless Barrel Pump ideaalne lahendus. See töötab Kärcheri 18 V Battery Power akuga, nii et saate alternatiivseid veeallikaid kasutada alati, kui te seda soovite, isegi siis, kui aias ei ole elektritoite võimalust. See ei aita mitte ainult väärtuslikku joogivett säästa, vaid säästab ka teie selga ja rahakotti – pump on ideaalne lahendus väikesesse aeda, suvilasse, kogukonnaaeda ja kõikjale, kus on vett ja januseid taimi, kuid ei ole elektritoidet.