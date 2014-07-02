Olgu aia kastmiseks konstantse veesurvega või pesumasinate ja vannitubade veevarustuseks – vastupidav ja hooldusvaba kvaliteetpump BP 5 Home & Garden sobib ideaalselt vee tarnimiseks veetorustikku alternatiivsetest allikatest. Automaatfunktsioon start/stopp tähendab seda, et pumpa BP 5 saab vajadusel ka automaatselt sisse ja välja lülitada. Avariiolukorras lülitab kuivalt töötamise kaitse pumba välja, misjärel ilmub veateate kuva. 4-astmeline ajam on äärmiselt võimas, tõhus ja sujuvalt töötav. Sama vooluhulga juures tarvitab pump BP 5 Home & Garden vähem energiat kui tavalised jugapumbad – energiasääst on ligikaudu 30%. Mugavuselemendid nagu näiteks integreeritud jalglüliti, 2 väljundit samaaegseks tööks kahe ühendatud seadmega ja müra summutavad kummijalad on ühendatud selliste usaldusväärse töö turvaelementidega nagu standardne eelfilter ja integreeritud tagasivooluklapp. Kärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.