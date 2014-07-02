Kodu- ja aiapump BP 5 Home & Garden

Võimas ja vastupidav tippklassi kodu- ja aiapump BP 5 Home & Garden, millel on tõhus 4-astmeline mootor, sobib suurepäraselt aia kastmiseks ja maja veevarustuse tagamiseks näiteks vihmavett kasutades. Mugav, vastupidav, usaldusväärne!

Olgu aia kastmiseks konstantse veesurvega või pesumasinate ja vannitubade veevarustuseks – vastupidav ja hooldusvaba kvaliteetpump BP 5 Home & Garden sobib ideaalselt vee tarnimiseks veetorustikku alternatiivsetest allikatest. Automaatfunktsioon start/stopp tähendab seda, et pumpa BP 5 saab vajadusel ka automaatselt sisse ja välja lülitada. Avariiolukorras lülitab kuivalt töötamise kaitse pumba välja, misjärel ilmub veateate kuva. 4-astmeline ajam on äärmiselt võimas, tõhus ja sujuvalt töötav. Sama vooluhulga juures tarvitab pump BP 5 Home & Garden vähem energiat kui tavalised jugapumbad – energiasääst on ligikaudu 30%. Mugavuselemendid nagu näiteks integreeritud jalglüliti, 2 väljundit samaaegseks tööks kahe ühendatud seadmega ja müra summutavad kummijalad on ühendatud selliste usaldusväärse töö turvaelementidega nagu standardne eelfilter ja integreeritud tagasivooluklapp. Kärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.

Omadused ja tulu
Lihtne kasutada nii kodus kui aias.
  • Vee usaldusväärne tagamine kodumajapidamisse ja pidev surve aia kastmiseks.
Ohutu ja vastupidav
  • Seadme standardkomplekti kuuluvad eelfilter, tagasilöögiklapp ja kuivtöötamise kaitse.
Mitmeastmeline pumba tüüp
  • Äärmiselt energiasäästlik ja vaikne.
Automaatne start/stopp
  • Vajadusel käivitub ja seiskub pump automaatselt.
Optimaalne imemine
  • Kvaliteetne pump pumpab vett edukalt kuni 8 m sügavuselt, näiteks tsisternist.
Ekraan veateadete jaoks
  • Imemise või survega seotud veateated kuvatakse.
Kaks veeväljundit
  • Mitu kasutusvõimalust: näiteks muru kastmiseks vihmuti abil ja samaaegseks kastmiseks aiavooliku abil.
Painduv T-konnektori adapter
  • Paindlik paigaldus ühendatud voolikute optimaalseks joondamiseks.
Mugav jalglüliti
  • Lihtne sisse ja välja lülitada — ei koorma selga.
Ergonoomiline käepide
  • Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 1000
Maksimaalne voolutugevus (l/h) < 6000
Tõstekõrgus (m) 48
Rõhk (bar) max. 4,8
Imemiskõrgus (m) 8
Väljutatava vee temperatuur (°C) max. 35
Ühenduskeere G1
Toitejuhe (m) 1,85
Pinge (V) 230 - 240
Sagedus (Hz) 50
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 12,7
Kaal, sh pakend (kg) 15,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 x 540 x 373

Scope of supply

  • Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele

Seadmed

  • Optimeeritud ühendus
  • Mugav jalglüliti
  • Automaatne start/stopp funktsioon
  • Standardne eelfilter ja tagasilöögiklapp
  • Kuivalt töötamise kaitse
  • Suur täiteava
  • Ergonoomiline kandesang
  • Juhtmehoidik
  • Ekraan veateadete jaoks
  • Kaks veeväljundit
  • Pöörlevad ja müra vähendavad kummijalad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
  • Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.
