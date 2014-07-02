Kodu- ja aiapump BP 5 Home & Garden
Võimas ja vastupidav tippklassi kodu- ja aiapump BP 5 Home & Garden, millel on tõhus 4-astmeline mootor, sobib suurepäraselt aia kastmiseks ja maja veevarustuse tagamiseks näiteks vihmavett kasutades. Mugav, vastupidav, usaldusväärne!
Olgu aia kastmiseks konstantse veesurvega või pesumasinate ja vannitubade veevarustuseks – vastupidav ja hooldusvaba kvaliteetpump BP 5 Home & Garden sobib ideaalselt vee tarnimiseks veetorustikku alternatiivsetest allikatest. Automaatfunktsioon start/stopp tähendab seda, et pumpa BP 5 saab vajadusel ka automaatselt sisse ja välja lülitada. Avariiolukorras lülitab kuivalt töötamise kaitse pumba välja, misjärel ilmub veateate kuva. 4-astmeline ajam on äärmiselt võimas, tõhus ja sujuvalt töötav. Sama vooluhulga juures tarvitab pump BP 5 Home & Garden vähem energiat kui tavalised jugapumbad – energiasääst on ligikaudu 30%. Mugavuselemendid nagu näiteks integreeritud jalglüliti, 2 väljundit samaaegseks tööks kahe ühendatud seadmega ja müra summutavad kummijalad on ühendatud selliste usaldusväärse töö turvaelementidega nagu standardne eelfilter ja integreeritud tagasivooluklapp. Kärcher pakub ka pikendatud 5-aastast garantiid.
Omadused ja tulu
Lihtne kasutada nii kodus kui aias.
- Vee usaldusväärne tagamine kodumajapidamisse ja pidev surve aia kastmiseks.
Ohutu ja vastupidav
- Seadme standardkomplekti kuuluvad eelfilter, tagasilöögiklapp ja kuivtöötamise kaitse.
Mitmeastmeline pumba tüüp
- Äärmiselt energiasäästlik ja vaikne.
Automaatne start/stopp
- Vajadusel käivitub ja seiskub pump automaatselt.
Optimaalne imemine
- Kvaliteetne pump pumpab vett edukalt kuni 8 m sügavuselt, näiteks tsisternist.
Ekraan veateadete jaoks
- Imemise või survega seotud veateated kuvatakse.
Kaks veeväljundit
- Mitu kasutusvõimalust: näiteks muru kastmiseks vihmuti abil ja samaaegseks kastmiseks aiavooliku abil.
Painduv T-konnektori adapter
- Paindlik paigaldus ühendatud voolikute optimaalseks joondamiseks.
Mugav jalglüliti
- Lihtne sisse ja välja lülitada — ei koorma selga.
Ergonoomiline käepide
- Lihtne kasutada ja transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|1000
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 6000
|Tõstekõrgus (m)
|48
|Rõhk (bar)
|max. 4,8
|Imemiskõrgus (m)
|8
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Ühenduskeere
|G1
|Toitejuhe (m)
|1,85
|Pinge (V)
|230 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|15,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- Ühendusadapter PerfectConnect G1 pumpadele
Seadmed
- Optimeeritud ühendus
- Mugav jalglüliti
- Automaatne start/stopp funktsioon
- Standardne eelfilter ja tagasilöögiklapp
- Kuivalt töötamise kaitse
- Suur täiteava
- Ergonoomiline kandesang
- Juhtmehoidik
- Ekraan veateadete jaoks
- Kaks veeväljundit
- Pöörlevad ja müra vähendavad kummijalad
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
- Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.
