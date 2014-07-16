Aiamööbli puhastamine
Õhusaaste ja eelmise talve tulemusel tekkinud inetute plekkide eemaldamine aiamööblilt on meie survepesuritega lihtne töö.
Aiamööbli puhastamine
Vesi edastatakse aiavooliku (tavaliselt 4 baarise survea) kaudu survepesurisse, kus võimenduspump toodab kuni 150 baarist veesurvet. Vesi väljutatakse väikese kõrgsurveotsiku kaudu järsu, suure puhastustõhususega kontsentreeritud joana.
Survepesur säästab tohutul hulgal raha ja vett:
4 baarise survega aiavoolik kasutab umbes 3500 l vett tunnis, samas 100 baarise survega survepesur kasutab ainult ligikaudu 400 liitrit vett tunnis.
Kärcheri pesuhari ja puhastusvahend on ideaalsed tõrksa mustuse puhastamiseks. Veefilter kaitseb usaldusväärselt survepesuri pumpa.
Sobivad seadmed ja lisatarvikud
K 2 Premium Home
Kergem mustus
Elektrihari
Tundlike pindade pritsmevabaks puhastamiseks.