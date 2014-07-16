Fassaadi puhastamine

Ahhaa-elamusega kõrgsurvepuhastus: K7 tootesari

K7 tootesarjaga on isegi suured puhastustööd kerged tööd. Nende võimsate masinatega saab isegi kõige tõrksama mustuse eemaldada lihtsalt, põhjalikult ja kiiresti. Käepärased omadused, nagu QuickConnect, Plug 'n' Clean ja voolikurull, ei anna põhjust midagi enamat soovida ja teevad puhastamise nauditavaks.