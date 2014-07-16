Fassaadi puhastamine
Kärcher ei paku ainult ideaalseid seadmeid kodumajapidamises kasutamiseks: ka majad ise muutuvad aja jooksul mustaks ning Kärcher pakub puhastusseadmeid, mis toovad tagasi nende esialgse sära.
Ahhaa-elamusega kõrgsurvepuhastus: K7 tootesari
K7 tootesarjaga on isegi suured puhastustööd kerged tööd. Nende võimsate masinatega saab isegi kõige tõrksama mustuse eemaldada lihtsalt, põhjalikult ja kiiresti. Käepärased omadused, nagu QuickConnect, Plug 'n' Clean ja voolikurull, ei anna põhjust midagi enamat soovida ja teevad puhastamise nauditavaks.
Sobivad seadmed ja lisatarvikud
K 7 Premium Home
Ideaalselt disainitud puhastusseadmetega saab eemaldada isegi kõige tõrksama mustuse.
T-Racer T 400 suurte pindade puhastaja
Lamedate pindade pritsmevabaks puhastamiseks
Teleskooptoru
Ideaalne mugavaks puhastamiseks kuni 4 m kõrguselt.
K 7 Premium eco!ogic Home
Plug 'n' Clean puhastussüsteemiga saab puhastusvahendi asendada ühe lihtsa toiminguga.