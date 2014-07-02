Teleskoopkäepidemega jugatoru
Teleskoopkäepidemega puhastustoru (1,20-4 m) raskesti ligipääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks. Seadmel on õlarihm, bajonettühendus ja integreeritud ning ergonoomiliselt reguleeritav pesupüstol. Kaal: umbes 2 kg.
Teleskoopkäepidemega pihustustoru (1,20–4,0 m) abil saab hõlpsasti puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad, nt hoonete fassaadid. Praktiline õlarihm muudab töö oluliselt lihtsamaks ning integreeritud, ergonoomiliselt reguleeritav pesupüstol tagab optimaalse kasutajasõbralikkuse. Kõigest 2 kg raskust Kärcheri teleskoopkäepidemega pihustustoru on äärmiselt lihtne kasutada. Mugav bajonettühendus võimaldab toru külge kinnitada kõiki Kärcheri lisatarvikuid.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline ja kohandatav püstol
- Tänu ergonoomilisele kandesangale ja kergele kaalule on seadet lihtne transportida.
Kaal umbes 2 kg
- Raskesti ligipääsetavate (eriti kõrgel asuvate) kohtade puhastamiseks
Õlarihm
- Lihtne kasutada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|2,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|4177 x 92 x 240
Videos
Kokkusobivad masinad
- G 7.180
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 aku komplektiga
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set
- K 5 Compact Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex Suction
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Smart Control Flex
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home *EU
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex Home T5 Black
- K 7 Smart Control Flex WSK
- K 7 Smart Control Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Kasutusvaldkonnad
- Fassaad
- Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.