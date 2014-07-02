Teleskoopkäepidemega jugatoru

Teleskoopkäepidemega puhastustoru (1,20-4 m) raskesti ligipääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks. Seadmel on õlarihm, bajonettühendus ja integreeritud ning ergonoomiliselt reguleeritav pesupüstol. Kaal: umbes 2 kg.

Teleskoopkäepidemega pihustustoru (1,20–4,0 m) abil saab hõlpsasti puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad, nt hoonete fassaadid. Praktiline õlarihm muudab töö oluliselt lihtsamaks ning integreeritud, ergonoomiliselt reguleeritav pesupüstol tagab optimaalse kasutajasõbralikkuse. Kõigest 2 kg raskust Kärcheri teleskoopkäepidemega pihustustoru on äärmiselt lihtne kasutada. Mugav bajonettühendus võimaldab toru külge kinnitada kõiki Kärcheri lisatarvikuid.

Omadused ja tulu
Ergonoomiline ja kohandatav püstol
  • Tänu ergonoomilisele kandesangale ja kergele kaalule on seadet lihtne transportida.
Kaal umbes 2 kg
  • Raskesti ligipääsetavate (eriti kõrgel asuvate) kohtade puhastamiseks
Õlarihm
  • Lihtne kasutada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 2,3
Kaal, sh pakend (kg) 3,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 4177 x 92 x 240
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Fassaad
  • Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.