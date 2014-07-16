Akende pesemine
Mustade akendega toimetulekuks pakub Kärcheri täiuslikku lahendust igale nõudmisele. Avastage aknapesu erinevad seadmed.
Akutoitel aknapesur Window Vac – teeb aknapesu lõbusaks
Aja veetmiseks on alati meeldivamaid mooduseid, kui tüütu koristamine – eriti oma nelja seina vahel. Seetõttu pakubki Kärcher ideaalset akende pesemise lahendust: akutoitel aknapesur WV2 plus tagab triipudeta ja tilkumiseta pesemise. Akutoitel aknapesur säästab ka teie aega ja sobib lisaks akendele, ka kõikide teisite siledate pindade pesemiseks teie kodus.
WV 2 plus võimaldab kerget käsitsemist, tänu imemisfunksioonile tilkumisvaba puhastamist, ja on ka äärmiselt aegasäästev – Kärcheri originaalse akutoitel aknapesuri komplektiga jäävad aknad triipudeta ilma igasuguse ajakuluta.
Sobivad seadmed ja lisatarvikud
Akutoitel aknapesur WV 2 plus
Kiire, mugav ja puhas
Pikenduskomplekt
Isegi kõrged aknad saab vaevata täiuslikult puhtaks.