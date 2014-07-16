Aia kastmine
Suure võimsusega kastmispumbad
Kärcheri võimsad pumbad sobivad ideaalselt aia kastmiseks alternatiivsetest veeallikastest, nagu näiteks paagid või veetünnid. Praktiline jalglüliti tagab kasutamisel lisamugavuse.
Kärcheri BP Garden aiapump varustab teie aeda veega mugavalt ja ökonoomselt. BP Home & Garden pumbad võimaldavad veega ökonoomselt varustada kogu teie majapidamist. Vee vajaduse tekkimisel lülituvad seadmed automaatselt sisse – ja jälle välja. Paagiga ühendatult on elektroonilised võimenduspumbad võimelised varustama veega pesumasinaid või WCd majas ja tänu nende pidevale töörõhule, samaaegselt toime tulla ka aia kastmisega. Mitmeastmelised pumbad pakuvad maksimaalset võimsust, tõhusust ja vaikset käitamist, tänu nende madalamale nominaalvõimsusele, kui on tavalistel jugaaiapumpadel sama veevoolu hulga juures. See vähendab energiatarvet ligikaudu 30%. Lisaks on eco!ogic mudelid varustatud 0-vatise ooterežiimi funktsiooniga – ja on seetõttu veel ökonoomsemad.
Vihm, Kärcheri taasleiutus
Kärcheri laiaulatuslik kastmisseadmete valik toob naeratuse kõikide aiaarmastajate nägudele kõikjal maailmas. Pumbad ja kastmistooted on disainitud ideaalseks koostöötamiseks ning võimaldavad teil loodusvarasid vastutustundlikult kasutada. See tagab väärtusliku vee kasutamise kõige tõhusamal ja ökonoomsemal viisil. Novaatorlik tehnoloogia ja täppisandurid tagava teie taimede veega kastmise täpselt sellisel hulgal nagu neil kasvamiseks vaja on. Selleks, et te saaksite suurima naudingu oma aia loomulikust ilust, varustab Kärcher teid tõhusate piserdite, pihustite, vihmutite, voolikute, veetaimerite, pumpade, voolikuühendussüsteemide ja hoiustamise süsteemidega. Ükskõik millist Kärcheri toodet te kasutate, teate, et olete teinud õige valiku.
Kärcher Rain System®
Hekid, lillepeenrad, põõsad või maitsetaimed – Kärcheri uus, arukas kastmissüsteem kasutab suunatud, niiskuskontrolliga veejaotust, et varustada iga taime individuaalselt, täpselt sellise veekogusega, mida see vajab. Uus Kärcheri Rain System® ühendab endas mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi. Süsteem töötab kuni 4 baarise rõhuga ja sisaldab tilga- ja mikropiserdusotsikuga ½" PVC voolikut. Võimalik on paigaldada ka rõhureduktor ning ülerõhu ja mustuseosakeste kaitsefilter. Kärcheri Rain System™ on individuaalselt kohandatav sobitumaks iga aiaga ja see töötab suurepäraselt koos SensoTimeriga, mis tagab aia nõuetele vastava vee kontrollisüsteemi.
Sobivad seadmed ja lisatarvikud
Aiapump
Aia optimaalseks kastmiseks.
Kärcheri Rain Box
Ideaalne alustuskomplekt aia efektiivseks kastmiseks
Uuenduslik tünnipump
Paindliku kinnitusmehhanismiga
Sukeldatav survepump
Kastmiseks alternatiivsetest veeallikatest.