Aia kastmine

Vihm, Kärcheri taasleiutus

Kärcheri laiaulatuslik kastmisseadmete valik toob naeratuse kõikide aiaarmastajate nägudele kõikjal maailmas. Pumbad ja kastmistooted on disainitud ideaalseks koostöötamiseks ning võimaldavad teil loodusvarasid vastutustundlikult kasutada. See tagab väärtusliku vee kasutamise kõige tõhusamal ja ökonoomsemal viisil. Novaatorlik tehnoloogia ja täppisandurid tagava teie taimede veega kastmise täpselt sellisel hulgal nagu neil kasvamiseks vaja on. Selleks, et te saaksite suurima naudingu oma aia loomulikust ilust, varustab Kärcher teid tõhusate piserdite, pihustite, vihmutite, voolikute, veetaimerite, pumpade, voolikuühendussüsteemide ja hoiustamise süsteemidega. Ükskõik millist Kärcheri toodet te kasutate, teate, et olete teinud õige valiku.

Kärcher Rain System ®

Hekid, lillepeenrad, põõsad või maitsetaimed – Kärcheri uus, arukas kastmissüsteem kasutab suunatud, niiskuskontrolliga veejaotust, et varustada iga taime individuaalselt, täpselt sellise veekogusega, mida see vajab. Uus Kärcheri Rain System® ühendab endas mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi. Süsteem töötab kuni 4 baarise rõhuga ja sisaldab tilga- ja mikropiserdusotsikuga ½" PVC voolikut. Võimalik on paigaldada ka rõhureduktor ning ülerõhu ja mustuseosakeste kaitsefilter. Kärcheri Rain System™ on individuaalselt kohandatav sobitumaks iga aiaga ja see töötab suurepäraselt koos SensoTimeriga, mis tagab aia nõuetele vastava vee kontrollisüsteemi.