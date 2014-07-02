Tünnipump Tünnipump BP 1 Barrel
BP 1 Barrel — innovatiivne tünnipump, mille äärekinnitusel on lüliti seadme sisse ja välja lülitamiseks. Nutikas kastmine toitainerikka vihmaveega. Säästab joogivett ja raha.
Tünnipump BP 1 Barrel asendab ideaalselt kastekannu. See muudab kastmise imelihtsaks ja raskete kastekannude tassimine jääb minevikku. Pumba kasutamine aitab vältida selja ülekoormamist ja on lisaks ka rahakotisõbralik. Toitaineterikka ja tasuta kättesaadud vihmavee kasutamine aitab säästa kallist joogivett. Uuenduslik kinnitusmehhanism hoiab pumpa ideaalselt paigal ja võimaldab aeda kasta efektiivselt. Lisaks on kinnitusmehhanismil integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti, mida võib kasutada pumba sisse ja välja lülitamiseks aega ja energiat säästval viisil. Vees hõljuv ujuklüliti reguleerib pumba tegevust vastavalt veetasemele ning kaitseb pumpa kuivalt töötamise eest. Tänu tünni äärekinnitusel olevale painduvale voolikule saab pumpa reguleerida vastavalt tünni kõrgusele.
Omadused ja tulu
Paindlik kinnitusseadeTäpne kinnitussüsteem tagab ideaalse kinnituse mistahes tünni külge.
Sisse- ja väljalülitamise lüliti on integreeritud ujuklülitissePumba mugav kasutamine otse tugielemendi pealt.
Integreeritud eelfilterKaitseb pumpa saastumise eest ja suurendab seega selle kasutusiga ja töökindlust.
Reguleeritava pikkusega voolik
- Ideaalne kohandumine tünnide erinevate sügavustega.
Ujuklüliti
- Pumba tegevuse reguleerimine vastavalt veetasemele ning kuivalt töötamise kaitse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|400
|Maksimaalne voolutugevus (l/h)
|< 3800
|Tõstekõrgus (m)
|11
|Rõhk (bar)
|max. 1,1
|Sukelsügavus (m)
|max. 7
|Väljutatava vee temperatuur (°C)
|max. 35
|Toitejuhe (m)
|10
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|135 x 170 x 520
Seadmed
- Mugav kandesang
- Paigaldusvahend
- Voolik, reguleeritav pikkus
- Standardne eelfilter
- Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Juht- ja kontrollklapp
- Lülitustaseme lihtne määratlus: jah
- Ujuklüliti
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetappidest
