Tünnipump BP 1 Barrel asendab ideaalselt kastekannu. See muudab kastmise imelihtsaks ja raskete kastekannude tassimine jääb minevikku. Pumba kasutamine aitab vältida selja ülekoormamist ja on lisaks ka rahakotisõbralik. Toitaineterikka ja tasuta kättesaadud vihmavee kasutamine aitab säästa kallist joogivett. Uuenduslik kinnitusmehhanism hoiab pumpa ideaalselt paigal ja võimaldab aeda kasta efektiivselt. Lisaks on kinnitusmehhanismil integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti, mida võib kasutada pumba sisse ja välja lülitamiseks aega ja energiat säästval viisil. Vees hõljuv ujuklüliti reguleerib pumba tegevust vastavalt veetasemele ning kaitseb pumpa kuivalt töötamise eest. Tänu tünni äärekinnitusel olevale painduvale voolikule saab pumpa reguleerida vastavalt tünni kõrgusele.