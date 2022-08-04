Kärcheri lubadus
Meie Kärcheris teame, mida te oma survepesurilt ootate – tippkvaliteeti, parimat jõudlust ja esmaklassilist tuge kogu seadme kasutusea vältel. Nendele tingimustele vastamine on meie prioriteediks. Kärcheriga tunnetad erinevust – proovi ise järele!
Tere tulemast WOW puhastusseadmete maailma
Juba üle 70 aasta on Kärcher oma kõrgsurvepuhastuse kontseptsiooni täiustanud ja tänu pidevale innovatsioonile saanud pakkuda oma klientidele täiesti uuel tasemel puhastuskogemust. Valige puhastuslahendused, mis avaldavad muljet oma jõudluse, kvaliteedi, säästvuse ja mitmekülgsusega. Taastage oma kodu endine sära.
Edasiviiv tehnoloogia
Kärcheri survepesur muudab teid puhastuseksperdiks kodus, aias, terrassil ja autos. Töötame pidevalt välja uusi lahendusi ja täiustame oma seadmeid, et teie saaksite oma puhastustoimingud teostada nii kiiresti ja efektiivselt kui võimalik.
Kvaliteet, mida saab näha ja tunda
Kärcheri survepesurid põhinevad profipesuritel. Eratarbijad saavad sellest ainult võita, kuna meie seadmed on tuntud oma vastupidavuse, töökindluse, kasutajasõbralikkuse ja disaini poolest. Kärcheri teada-tuntud kvaliteet on ka üheks põhjuseks, miks meie tooted võrdlustestidest alati võidukalt väljuvad.
Usaldust tekitavad kogemused
1984. aastal tegi Kärcher puhastusseadmete ajalugu, tuues turule survepesuri mudeli HD 555 – esimese kaasaskantava survepesuri eramajapidamistele. Sellest ajast peale oleme kinnistanud oma pikaajalise turuliidri positsiooni, töötades pidevalt välja uuendusi ja seades uusi standardeid tõhusas kõrgsurvepesus.
Säästev äri ajamise viis
Ökoloogia ja kliimamuutustega võitlemine mängivad meie strateegias olulist rolli. Paljude aastate vältel oleme endale seadnud uusi eesmärke, et meie ettevõte oleks süsteemselt veelgi tõhusam ja ressursisäästlikum ning et tagaksime oma vastutuse ühiskonna eest.
Osana Kärcheri 2025. aasta jätkusuutlikkuse eesmärkidest oleme võtnud kaugele ulatuvad meetmed süsinikuneutraalse tootmise, plasti ümbertöötluse ja plastpakendite jäätmete vähendamise osas. Lisaks on säästvus tugevalt juurdunud meie globaalsesse tarneahelasse, mistõttu oli Kärcher ka 2022. aastal Saksamaa säästvusauhinna üks võitjatest.
Tooted, mis lahendavad kõik teie puhastusväljakutsed
Ükskõik, kas kasutate survepesurit vaid aeg-ajalt või lausa iga nädalavahetus, pakub Kärcher teile täpselt sellist seadet, nagu te vajate – koos õigete lisatarvikutega. Avastate peagi, et ükski sein ei ole liiga kõrge, ükski nurk ligipääsmatu ega ükski mustus liiga tõrges teie ja teie Kärcheri survepesuri jaoks!