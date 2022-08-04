Kärcheri lubadus

Meie Kärcheris teame, mida te oma survepesurilt ootate – tippkvaliteeti, parimat jõudlust ja esmaklassilist tuge kogu seadme kasutusea vältel. Nendele tingimustele vastamine on meie prioriteediks. Kärcheriga tunnetad erinevust – proovi ise järele!

WOW survepesur

Tere tulemast WOW puhastusseadmete maailma

Juba üle 70 aasta on Kärcher oma kõrgsurvepuhastuse kontseptsiooni täiustanud ja tänu pidevale innovatsioonile saanud pakkuda oma klientidele täiesti uuel tasemel puhastuskogemust. Valige puhastuslahendused, mis avaldavad muljet oma jõudluse, kvaliteedi, säästvuse ja mitmekülgsusega. Taastage oma kodu endine sära.

Edasiviiv tehnoloogia

Kärcheri survepesur muudab teid puhastuseksperdiks kodus, aias, terrassil ja autos. Töötame pidevalt välja uusi lahendusi ja täiustame oma seadmeid, et teie saaksite oma puhastustoimingud teostada nii kiiresti ja efektiivselt kui võimalik.

Enneolematu kiirus ja ökonoomsus

Kärcheriga tunnetad erinevust. Kärcheriga saate rohkem jõudlust väiksema energiatarbega ning pikema kasutusea koos lühemate puhastusaegadega. Parimaks näiteks siin on Kärcheri puhastustoru, millel on Kärcheri patenteeritud düüside tehnoloogia. Pöörlev kõrgsurvejuga ühendab endas üksikjoa võimsuse ja lehvikjoa katvuse. Võrreldes teiste sarnaste seadmetega, on Kärcheril selge eelis tänu oma unikaalsele tehnoloogiale ning suurele puhastusjõudluse, mis tagab kiirema ja tõhusama puhastuse.

Kompromissitult võimas

Võrreldes konkureerivate toodetega eemaldavad Kärcheri seadmed mustuse paremini ja puhastavad efektiivsemalt. Lühidalt – puhastamine on kiirem, säästes kuni 50% puhastamisele kuluvast ajast ning sellest tulenevalt ka 50% muidu puhastamisele kuluvast energiast ja veest*.

Kärcher vs. konkurendid: keskmine sääst**

175 m2 ala puhastades võimaldavad Kärcheri seadmed saavutada teil aasta peale järgmise säästu:

  • nii palju energiat, et pesta 15 masinatäit pesu
  • nii palju vett, et käia 11 korda vannis või 22 korda duši all
  • nii palju aega, et vaadata kuus osa oma lemmikseriaali

*Kärcheri puhastustoru võrreldes Euroopa juhtivate konkurentide seadmetega

**Võrdlusväärtused: pesumasina tsükkel 0,34 kWh, vann 150 l, dušš 72 l, episoodi pikkus 45 min

WOW piktogrammid

Alati hästi jahutatud

Kärcheri uuendusliku vesijahutusega mootoritehnoloogiaga seab Kärcher uued standardid kodumajapidamistes kasutatavatele survepesuritele*. Enne seda, kui vesi puhastustoimingu teostamiseks masinast väljub, voolab see mootori korpuses ringi, jahutades nii mootorit. Tänu sellele on mootor eriti võimas ja pika kasutuseaga.

*Kehtib valitud seadmetele seeriatest K 4 kuni K 7, millel on vesijahutusega asünkroonne mootor.

 

Suure jõudlusega Kärcheri pumbad

Kuna pump on kõrgsurvepesuri südameks, ei jäta Kärcher midagi juhuse hooleks. Töötame oma pumbad ise välja ja valmistame need samuti ise – nii on need kohandatud täpselt vastavalt meie seadmete erinevatele jõudlusklassidele. Pumpade valmistamiseks kasutame tipptasemel valitud materjale, eesmärgiga optimeerida materjalikasutust ja keskenduda pumba kestvusele.

Vesijahutusega mootor

Kvaliteet, mida saab näha ja tunda

Kärcheri survepesurid põhinevad profipesuritel. Eratarbijad saavad sellest ainult võita, kuna meie seadmed on tuntud oma vastupidavuse, töökindluse, kasutajasõbralikkuse ja disaini poolest. Kärcheri teada-tuntud kvaliteet on ka üheks põhjuseks, miks meie tooted võrdlustestidest alati võidukalt väljuvad.

Usaldusväärne brändi kvaliteet

Juba üle 85 aasta on Kärcheri nimi olnud Saksa kvaliteedi ja innovatsiooni sünonüümiks. Meie teadus- ja arendusosakonnas on 1000 töötajat, kes selle maine säilitamiseks iga päev tööd teevad. Töötame ise välja oma survepesurid ja valmistame need oma tehastes vastavalt kõrgeimatele tootmisstandarditele. See hõlmab:

  • regulaarseid auditeid ja tootmisprotsesside pidevat optimeerimist
  • oma kõrgete kvaliteedistandardite tagamist läbi kogu hanke- ja tootmisahela


Lisaks meie „Valmistatud Saksamaal“ kvaliteedimärgile hõlmame me oma töösse ka tehnoloogilisi arenguid kõikjalt maailmast, et vastata kohaliku kliendi nõudmistele (kohalikult kohalikele).

Tehased

Kvaliteet pole juhuslik

Testime oma toodete ja komponentide kvaliteeti juba nende tootmisfaasis. Enne seda, kui Kärcheri survepesurid ja lisatarvikud tehasest väljuvad, testitakse nende toimivust ja jõudlust põhjalikult. Lisaks sellele teostame juhuslikkuse alusel ka vastupidavusteste, mis imiteerivad kõige karmimaid kasutustingimusi. Milleks me seda kõike teeme? Selleks, et veenduda, et teie saaksite ideaalse toote, mis vastab täielikult teie kõrgetele nõudmistele.

Pildil on näha kõrgsurvedüüside pihustusmustrite automaattesti. Värviline valgus muudab veejoa kaameratele lihtsamini nähtavaks.

Testimised

Me ei jäta teid kaua ootama

Kärcheri varuosadel on kompromissitu kvaliteet ja pikaajaline saadavus. See tähendab, et teie survepesur ei muutu rikke korral kasutuks ka pärast mitmeaastast kasutust. Üle 95% Kärcheri varuosadest on saadaval igapäevaselt, nii et võite rikke korral kiirelt naasta oma puhastustoimingute juurde.

Ja kui juhtub, et seadet on vaja remontida, on teie seade alati heades kätes – lihtsalt tellige remonditeenus meie remondimeeskonnalt.

Varuosad

Usaldust tekitavad kogemused

1984. aastal tegi Kärcher puhastusseadmete ajalugu, tuues turule survepesuri mudeli HD 555 – esimese kaasaskantava survepesuri eramajapidamistele. Sellest ajast peale oleme kinnistanud oma pikaajalise turuliidri positsiooni, töötades pidevalt välja uuendusi ja seades uusi standardeid tõhusas kõrgsurvepesus.

Innovative right from the start

Alates sellest, kui meie ettevõte 1935. aastal asutati, on meie eesmärk olnud inimeste elu lihtsamaks ja efektiivsemaks muutmine. Ettevõtte asutaja Alfred Kärcheri eesmärk oli pidevalt leida uusi lahendusi erinevate väljakutsete jaoks – selle uuendamispisiku on ettevõte säilitanud tänase päevani. Meie teadus- ja arendusosakonnas on 1000 töötajat, kes näevad iga päev vaeva, et töötada välja veelgi tõhusamad ja jätkusuutlikumad tehnoloogiad.

Meie eramajapidamistele ette nähtud survepesurite innovatsiooni tõenduseks on ka mitmed auhinnad, mille Kärcher on saanud innovatsiooni, tehnoloogia ja disaini eest.

Auhinnad

Kõik sai alguse survepesurist HD 555

1984. aastal tõi Kärcher turule maailmas esimese kaasaskantava survepesuri kodumajapidamistele. Selle loosung „Kõrgsurvepuhastus professionaali kombel“ avaldas klientidele muljet, ladudes koos mudeliga HD 555 tugeva vundamendi Kärcheri jaemüügiärile. Sellele järgnesid mitmed teised märgilised sündmused, mille tulemuseks on üle 100 miljoni survepesuri müük kodumajapidamistele alates aastast 1984.

 

Kärcheri verstapostid

  • 1984: esimene survepesur kodumajapidamistele
  • 1991: esimene püstine survepesur
  • 2009: esimene vaikne survepesur
  • 2010: vesijahutusega mootorite esmakasutus suurtes kogustes
  • 2016: esimene ekraaniga kõrgsurvepesur
  • 2021: esimene Bluetooth ühendusega kõrgsurvepesur
HD 555

Kärcher – innovatsiooniliider, kes astub täiendava sammu

Kärcheris on innovatsioon meisse süstitud juba ettevõtte DNA tasandil. Meie turuliidri rolli toetab üle 170 aktiivse registreeritud patendi ja mudeli kõikjal maailmas – ja seda ainuüksi kodumajapidamistele mõeldud survepesuritele.

Patendid

Säästev äri ajamise viis

Ökoloogia ja kliimamuutustega võitlemine mängivad meie strateegias olulist rolli. Paljude aastate vältel oleme endale seadnud uusi eesmärke, et meie ettevõte oleks süsteemselt veelgi tõhusam ja ressursisäästlikum ning et tagaksime oma vastutuse ühiskonna eest.

Osana Kärcheri 2025. aasta jätkusuutlikkuse eesmärkidest oleme võtnud kaugele ulatuvad meetmed süsinikuneutraalse tootmise, plasti ümbertöötluse ja plastpakendite jäätmete vähendamise osas. Lisaks on säästvus tugevalt juurdunud meie globaalsesse tarneahelasse, mistõttu oli Kärcher ka 2022. aastal Saksamaa säästvusauhinna üks võitjatest.

Investeerimine suletud ahela tsüklisse

Oma seadmete välja töötamisel keskendume maksimaalse efektiivsuse saavutamisele, mis hõlmab ka kasutatavate materjalide pidevat vähendamist. Järjest enam loobume ka uute plastide kasutamisest ning meie eesmärgiks on suurendada ümbertöödeldud plasti osakaalu meie Home & Garden seeria survepesurites kuni 50 protsendini aastaks 2025.

Vanade materjalide muutmine Kärcheri toodeteks

Järjest suurenev tendents mitte kasutada uut plasti kehtib ka Kärcheri lisatarvikutele. Näiteks on osad pihustustorud valmistatud ümbertöödeldud õhkpatjadest ja nende tootmiseks kasutatud jääkmaterjalidest. Sellised materjalid töödeldakse vastupidavaks materjaliks, mille koostises on 100% ümbertöödeldud plast. Nii vähenevad olulisel määral nii CO2 heitmed, veetarve ja taastumatu energia kasutamine

Vähenda ja taaskasuta

Jätkusuutlikkuse kaasamine

Säästvus mängib meil Kärcheris olulist rolli meie survepesurite välja töötamisel juba arendusfaasis. Oleme selles valdkonnas juba olulise progressi saavutanud, kuid meil on siiski veel pikk tee minna. Püüdleme aktiivselt selle poole, et vähendada saasteaineid ja arendada edasi ringmajandust, arendades selleks erinevaid valdkondi, näiteks ümbertöötluse võimalused, ümbertöödeldud materjalidest valmistatud esemete disain ning toodete töökindlus ja vastupidavus.

Remondivõime

Tooted, mis lahendavad kõik teie puhastusväljakutsed

Ükskõik, kas kasutate survepesurit vaid aeg-ajalt või lausa iga nädalavahetus, pakub Kärcher teile täpselt sellist seadet, nagu te vajate – koos õigete lisatarvikutega. Avastate peagi, et ükski sein ei ole liiga kõrge, ükski nurk ligipääsmatu ega ükski mustus liiga tõrges teie ja teie Kärcheri survepesuri jaoks!

Täiuslikult kujundatud funktsionaalsus

Oma toodete disainimisel kuulame oma klientide tagasisidet. Meie tavapärane uurimustöö hõlmab klientide küsitlemist nende soovide ja vajaduste osas. Saadud tulemuste põhjal toimub Kärcheri toodete arendus. Kärcheri survepesurid on ainulaadsed ka oma tuntuse poolest. Nende disain põhineb sellistel omadustel nagu „võimas, otsekohene ja jõudu andev“ – selliste omadussõnadega kirjeldatavad tooted on lihtsasti käsitsetavad, avaldavad muljet oma nutikate lahenduste poolest ja tagavad parimad puhastustulemused turul.

Disain

Meile meeldib väljakutse rahuldada teie konkreetseid vajadusi

Inimeste puhastusvajadused on sama erinevad, kui inimesed ise ja nende elutingimused. Oleme alati keskendunud sellele, mida me teeme – pakume täpselt õiget survepesurit, mis vastaks teie individuaalsetele puhastusvajadustele, ükskõik kui spetsiifilised need ka poleks.

Smart Control

Kõrgtehnoloogilised survepesurid, millel on rakendus Home & Garden, Bluetooth-funktsioon ja nutikad tarvikud, näiteks pesupüstol Smart Control ja kolm-ühes pihustustoru 3-in-1 Multi Jet.

Power Control

Õrnatoimeline ja tõhus puhastus ei ole kunagi olnud nii lihtne tänu esmaklassilisele võimsusele, rakendusest Home & Garden saadavatele tugifunktsioonidele ja võimsatele lisatarvikutele nagu pesupüstol Power Control ja pihustustoru Vario Power.

Compact

Tooteseeria neile, kes otsivad kompaktse disainiga kaasaskantavaid seadmeid. Minimaalne ruumivajadus, lihtne hoiustamine ja alati kiirelt kasutusvalmis. Nutika integreeritud vooliku hoiustamisvõimalusega.

Vaikne

Uuendusliku vaikse tööfunktsiooniga seadmed vähendavad tajutavat mürataset võrreldes sama klassi teiste survepesuritega 50% võrra. See tähendab, et saate survepesuriga töötada ilma teisi segamata.

Aku

Väiksemateks puhastustoiminguteks kõikjal, kus puudub elektritoide. Juhtmevaba, mugav, mobiilne ja paindlik. Lisaks piisavalt võimas just siis, kui te seda vajate.

Kõigile on midagi

Laiendame oma seadmete kasutusvaldkonda oma pidevalt kasvava lisatarvikute valikuga. Tänu sellele muutuvad meie seadmed tõeliselt multifunktsionaalseteks, võimaldades puhastada fassaade, torusid, terrasse ja sõidukeid – võimalused on praktiliselt lõputud. Tarvikute lai ühilduvus seadmeklasside ja seeriatega tähendab, et kombineerimisvõimalused on praktiliselt piiritud.

Lisatarvik