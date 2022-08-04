Kärcheri lubadus

Alati hästi jahutatud

Kärcheri uuendusliku vesijahutusega mootoritehnoloogiaga seab Kärcher uued standardid kodumajapidamistes kasutatavatele survepesuritele*. Enne seda, kui vesi puhastustoimingu teostamiseks masinast väljub, voolab see mootori korpuses ringi, jahutades nii mootorit. Tänu sellele on mootor eriti võimas ja pika kasutuseaga.

*Kehtib valitud seadmetele seeriatest K 4 kuni K 7, millel on vesijahutusega asünkroonne mootor.

Suure jõudlusega Kärcheri pumbad

Kuna pump on kõrgsurvepesuri südameks, ei jäta Kärcher midagi juhuse hooleks. Töötame oma pumbad ise välja ja valmistame need samuti ise – nii on need kohandatud täpselt vastavalt meie seadmete erinevatele jõudlusklassidele. Pumpade valmistamiseks kasutame tipptasemel valitud materjale, eesmärgiga optimeerida materjalikasutust ja keskenduda pumba kestvusele.