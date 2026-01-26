Akutoitega surveprits

Taimede kaitse ja hooldus on vaid nupuvajutuse kaugusel: vahetatava 18 V aku, 4-liitrise paagi ja teleskoop-pihustustoruga survepritsiga PSU 4-18, mis pihustab peene joana või isegi uduna, saab väetada taimi ning võidelda kahjurite ja umbrohuga sihipäraselt ja mugavalt – ja seda ilma töömahuka manuaalse pumpamiseta.

Survepritsi kasutamine aias

Väetamine

Vahel vajavad taimed peale päikese ja vee kasvamiseks ka midagi muud. Oma pikendatava teleskooptoruga surveprits PDU 4-18 muudab väetise kandmise taimedele lihtsaks isegi kõrgetes kohtades.

Inimene väetab taimi Kärcheri akusurvepritsiga

Kahjuritõrje

Puudele ja põõsastele seavad end tihti sisse erinevad kahjurid, näiteks lehetäid ja koid. Oma mitmete seadistusvõimalustega saab akuga survepritsi abil kahjustunud alad pritsida üle kas udu või pihusejoa abil.

Inimene võitleb kahjurite vastu Kärcheri akusurvepritsiga

Umbrohu eemaldamine

Rohkem muru, vähem umbrohtu: survepritsi PSU 4-18 abil saab umbrohu mugavalt ja tõhusalt hävitada. Tulemuseks on kaunis ja ühtlaselt roheline muru.

Isik eemaldab umbrohtu Kärcheri akusurvepritsiga

Kastmine

Õrnade taimede ettevaatlik kastmine: peenras olevaid väikeseid võrseid tuleb käidelda eriti hoolikalt. Peen veeudu tagab taimedele piisavalt vett, kahjustamata nende õrnasid kudesid.

Isik kastab taimi Kärcheri akusurvepritsiga

Surveprits Kärcherilt: aia eest hoolitsemine ei ole kunagi olnud nii lihtne

  • Olgu tegemist väikese eesaia, linnakorteri ruumika rõdu või terrassiga suure välialaga – juhtmeta survepritsi saab kasutada kõikjal. Tänu survepritsi reguleeritavale teleskooptorule saab pritsi ulatust vastavalt vajadusele mugavalt reguleerida.
  • Survepritsil on laetav aku, tänu millele on aia korras hoidmine äärmiselt lihtne. Nii saab seadet kasutada peaaegu kõikjal. 18 V laetav aku, mille mahtuvus on kas 2,5 või 5,0 Ah, võimaldab aias töötada mitu tundi ilma akut laadimata.
  • Iga taim vajab individuaalset hooldust. Survepritsil on teleskooptoru, millel on reguleeritav düüs erinevate pihustusmustrite jaoks – nii saate töötada suurtel ja ka väikestel, äärmist täpsust nõudvatel aladel.

Üldist

Survepritsi kasutamine tähendas varem seda, et kui sooviti rohkem pihustada, tuli ka kõvemini pumbata. Kuid Kärcheri survepritsiga PSU 4-18 võite sellise töömahuka töö unustada. Lihtsalt täitke seadme paak, ühendage seadme külge aku ja pakkuge taimedele õrnatoimelist hoolitsust kuni 3 bar surve abil. Surveprits võimaldab taimedele kanda vedelväetist, pritsida taimi taimekaitsevahenditega, hävitada umbrohtu ja kasta õrna veeuduga väikeseid seemikuid. Kas katuse- või köögiviljaaias – surveprits PSU 4-18 on kindlasti üks neid tööriistu, mida te kuidagi käest ei taha panna.

Survepritsi omadused

Kärcher: Akusurveprits – vedeliku tase

Ülevaade vedeliku tasemest

Survepritsi paak on läbipaistev, mis tähendab, et saate hõlpsasti kontrollida vedeliku taset paagis, kui kastate või väetate suuremaid välialasid.

Kärcher: Akutoitega surveprits

Lihtne transportida

Survepritsil on kanderihm, mistõttu on seda mugav kanda isegi siis, kui selle paak on täis. Asetage kanderihm üle õla ja laske seadmel mugavalt rippuda.

Kärcher: Akutoitega surveprits

Lihtne hoiustada

Seda mobiilset seadet on lihtne hoiustada. Juhtmeta survepritsil on teleskooptoru, mille saab seadme küljest eemaldada ja akuhoidiku külge kinnitada. Seetõttu saab seadet lihtsasti transportida ja ruumisäästlikult tööriistakuuris või garaažis hoiustada.

KKK: Rohkem infot survepritsi kohta

Survepritsi PSU 4-18 saab kasutada neljal erineval viisil aia ja taimede hooldamiseks

  • Väetamine
  • Kahjuritõrje ja taimede pihustamine
  • Umbrohutõrje
  • Õrn kastmine

Ei, seade on ette nähtud taimede hooldamiseks, mitte koristamiseks – see ei ole desinfitseerimiseks kohandatud.

Survepritsile sobivad kõik Kärcheri 18 V Battery Power ja 18 V Battery Power Plus akuplatvormi akud.

Survepritsi tööaeg sõltub akust:

  • 18 V 2.5 Ah Kärcher Battery Power akuga → max 400 min
  • 18 V 5.0 Ah Kärcher Battery Power akuga → max 800 min

Survepritsi mahub 4 liitrit vedelikku, mida on ka mugav kaasas kanda. Sõltuvalt kasutusvaldkonnast saab survepritsi täita kas vee, väetise või umbrohu- või kahjuritõrjeks ette nähtud vedelikuga. Seadme paak on läbipaistev, mistõttu on alati võimalik näha, kui palju vedelikku selles alles on.

Mõõtetopsi mahub kuni 120 ml vedelikku.

Survepritsi teleskoop-pihustustoru on reguleeritav vahemikus 45–75 cm. Tänu sellele ulatub sellega vaevata ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse.

Kärcheri Battery Power akuplatvorm

Kärcheri akutoitel surveprits kuulub Kärcheri akuplatvormi 18 V Battery Power seadmete hulka. Tutvuge kogu tootevalikuga, millele sobivad 18 V Battery Power akud.

