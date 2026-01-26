Akutoitega surveprits

Üldist

Survepritsi kasutamine tähendas varem seda, et kui sooviti rohkem pihustada, tuli ka kõvemini pumbata. Kuid Kärcheri survepritsiga PSU 4-18 võite sellise töömahuka töö unustada. Lihtsalt täitke seadme paak, ühendage seadme külge aku ja pakkuge taimedele õrnatoimelist hoolitsust kuni 3 bar surve abil. Surveprits võimaldab taimedele kanda vedelväetist, pritsida taimi taimekaitsevahenditega, hävitada umbrohtu ja kasta õrna veeuduga väikeseid seemikuid. Kas katuse- või köögiviljaaias – surveprits PSU 4-18 on kindlasti üks neid tööriistu, mida te kuidagi käest ei taha panna.