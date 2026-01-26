Akutoitega surveprits
Taimede kaitse ja hooldus on vaid nupuvajutuse kaugusel: vahetatava 18 V aku, 4-liitrise paagi ja teleskoop-pihustustoruga survepritsiga PSU 4-18, mis pihustab peene joana või isegi uduna, saab väetada taimi ning võidelda kahjurite ja umbrohuga sihipäraselt ja mugavalt – ja seda ilma töömahuka manuaalse pumpamiseta.
Survepritsi kasutamine aias
Väetamine
Vahel vajavad taimed peale päikese ja vee kasvamiseks ka midagi muud. Oma pikendatava teleskooptoruga surveprits PDU 4-18 muudab väetise kandmise taimedele lihtsaks isegi kõrgetes kohtades.
Kahjuritõrje
Puudele ja põõsastele seavad end tihti sisse erinevad kahjurid, näiteks lehetäid ja koid. Oma mitmete seadistusvõimalustega saab akuga survepritsi abil kahjustunud alad pritsida üle kas udu või pihusejoa abil.
Umbrohu eemaldamine
Rohkem muru, vähem umbrohtu: survepritsi PSU 4-18 abil saab umbrohu mugavalt ja tõhusalt hävitada. Tulemuseks on kaunis ja ühtlaselt roheline muru.
Kastmine
Õrnade taimede ettevaatlik kastmine: peenras olevaid väikeseid võrseid tuleb käidelda eriti hoolikalt. Peen veeudu tagab taimedele piisavalt vett, kahjustamata nende õrnasid kudesid.
Surveprits Kärcherilt: aia eest hoolitsemine ei ole kunagi olnud nii lihtne
- Olgu tegemist väikese eesaia, linnakorteri ruumika rõdu või terrassiga suure välialaga – juhtmeta survepritsi saab kasutada kõikjal. Tänu survepritsi reguleeritavale teleskooptorule saab pritsi ulatust vastavalt vajadusele mugavalt reguleerida.
- Survepritsil on laetav aku, tänu millele on aia korras hoidmine äärmiselt lihtne. Nii saab seadet kasutada peaaegu kõikjal. 18 V laetav aku, mille mahtuvus on kas 2,5 või 5,0 Ah, võimaldab aias töötada mitu tundi ilma akut laadimata.
- Iga taim vajab individuaalset hooldust. Survepritsil on teleskooptoru, millel on reguleeritav düüs erinevate pihustusmustrite jaoks – nii saate töötada suurtel ja ka väikestel, äärmist täpsust nõudvatel aladel.
Üldist
Survepritsi kasutamine tähendas varem seda, et kui sooviti rohkem pihustada, tuli ka kõvemini pumbata. Kuid Kärcheri survepritsiga PSU 4-18 võite sellise töömahuka töö unustada. Lihtsalt täitke seadme paak, ühendage seadme külge aku ja pakkuge taimedele õrnatoimelist hoolitsust kuni 3 bar surve abil. Surveprits võimaldab taimedele kanda vedelväetist, pritsida taimi taimekaitsevahenditega, hävitada umbrohtu ja kasta õrna veeuduga väikeseid seemikuid. Kas katuse- või köögiviljaaias – surveprits PSU 4-18 on kindlasti üks neid tööriistu, mida te kuidagi käest ei taha panna.
Survepritsi omadused
Ülevaade vedeliku tasemest
Survepritsi paak on läbipaistev, mis tähendab, et saate hõlpsasti kontrollida vedeliku taset paagis, kui kastate või väetate suuremaid välialasid.
Lihtne transportida
Survepritsil on kanderihm, mistõttu on seda mugav kanda isegi siis, kui selle paak on täis. Asetage kanderihm üle õla ja laske seadmel mugavalt rippuda.
Lihtne hoiustada
Seda mobiilset seadet on lihtne hoiustada. Juhtmeta survepritsil on teleskooptoru, mille saab seadme küljest eemaldada ja akuhoidiku külge kinnitada. Seetõttu saab seadet lihtsasti transportida ja ruumisäästlikult tööriistakuuris või garaažis hoiustada.
KKK: Rohkem infot survepritsi kohta
Kärcheri Battery Power akuplatvorm
Kärcheri akutoitel surveprits kuulub Kärcheri akuplatvormi 18 V Battery Power seadmete hulka. Tutvuge kogu tootevalikuga, millele sobivad 18 V Battery Power akud.