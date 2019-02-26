VIBREERIV JUTHMETA PUHASTI
Head võnked! Vibratsioon muudab puhastamise veelgi põhjalikumaks – seda eriti meie juhtmeta vibreeriva puhastiga KV 4. Siledad pinnad saavad kiirelt niisutatud, mis omakorda lagundab mustuse. Ülejäänu eest hoolitseb aknapesur Window Vac, imedes mustusesegu lihtsalt endasse.
Vabastab tõrksa mustuse vibratsiooniga – ilma nühkimiseta
Täiuslik lisa aknapesurile Window Vac
Triibuvaba puhtus 2 lihtsa sammuga
Puhastage
Pühkimislapi automaatne niisutus tähendab seda, et pinna saab pühkida ilma täiendava pihustamiseta.
Tõmmake seadmesse
Seejärel imege akutoitel aknapesuri Window Vac abil must vesi ära. Valmis.
1. eelis
Automaatne veepihustus: pühkimislapi automaatne niisutus tähendab, et ümbritsevad pinnad märjaks ei saa. Käed ja põrandad jäävad kuivaks. Lisaks säästate aega pihustamise arvelt.
2. eelis
Vibreerimisfunktsioon: puhastamist toetab vibratsioonitehnoloogia, mis tähendab, et puhastamiseks on vaja kasutada vähem jõudu. Tüütu nühkimine ei ole enam vajalik.
Head võnked? See on päris lihtne.
Omadused
Vaevatu eelpuhastus
Täiuslik kombinatsioon vibratsioonist ja automaatsest niisutusest lagundab vaevata mustuse.
Intuitiivne kasutus
Parempoolne nupp alustab automaatset niisutust, vasakpoolne käivitab vibreerimisfunktsiooni. Nii lihtne ongi.