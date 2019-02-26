KV 4 Car

VIBREERIV JUTHMETA PUHASTI

Head võnked! Vibratsioon muudab puhastamise veelgi põhjalikumaks – seda eriti meie juhtmeta vibreeriva puhastiga KV 4. Siledad pinnad saavad kiirelt niisutatud, mis omakorda lagundab mustuse. Ülejäänu eest hoolitseb aknapesur Window Vac, imedes mustusesegu lihtsalt endasse.

Vabastab tõrksa mustuse vibratsiooniga – ilma nühkimiseta

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Täiuslik lisa aknapesurile Window Vac

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Triibuvaba puhtus 2 lihtsa sammuga

KV 4

Puhastage

Pühkimislapi automaatne niisutus tähendab seda, et pinna saab pühkida ilma täiendava pihustamiseta.

Absaugen

Tõmmake seadmesse

Seejärel imege akutoitel aknapesuri Window Vac abil must vesi ära. Valmis.

Wasseraustrag

1. eelis

Automaatne veepihustus: pühkimislapi automaatne niisutus tähendab, et ümbritsevad pinnad märjaks ei saa. Käed ja põrandad jäävad kuivaks. Lisaks säästate aega pihustamise arvelt.

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2. eelis

Vibreerimisfunktsioon: puhastamist toetab vibratsioonitehnoloogia, mis tähendab, et puhastamiseks on vaja kasutada vähem jõudu. Tüütu nühkimine ei ole enam vajalik.

Head võnked? See on päris lihtne.

Omadused

vorreinigung

Vaevatu eelpuhastus

Täiuslik kombinatsioon vibratsioonist ja automaatsest niisutusest lagundab vaevata mustuse.

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Intuitiivne kasutus

Parempoolne nupp alustab automaatset niisutust, vasakpoolne käivitab vibreerimisfunktsiooni. Nii lihtne ongi.

Mustus? Kadunud! Kõikidelt siledatelt pindadelt.

KV 4 Kitchen
 
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