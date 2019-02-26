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AKUTOITEL AKNAPESU

Triibuvabad ja puhtad aknad. Kolm korda kiiremini. Kõikidele siledatele pindadele. Kärcheri aknapesur Window Vac tagab triibuvabad ja puhtad aknad, ilma musta vee tüütu tilkumiseta. Kolm korda kiirem kui akende käsipesu.

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Musta värvi: spetsiaalne erikollektsioon
KV4

Esimene juhtmevaba vibreeriv aknapuhasti

Triibuvaba puhtus 3 lihtsa sammuga

Einsprühen

Pihustage

Esmalt pihustage puhastusvahend aknaklaasile.

Reinigen

Puhastage

Tõmmake pesuriga aknaklaas ülevalt alla puhtaks.

Absaugen mit Fenstersauger

Tõmmake seadmesse

Lõpuks imege must pesuvesi seadmesse. Valmis.

Üks lahendus kõikidele siledatele pindadele

Aknapesu

Akende puhastamine ei ole kunagi nii lihtne olnud. Kasutage Kärcheri aknapesurit Window Vac, mis tagab triibuvaba puhtuse vaid sekunditega.

Puhastage dušikabiine ja plaaditud seinu

Puhastage vaevata nii dušikabiinid kui ka plaaditud seinad vannitoas.

Koristage vedelikke

Imege maha läinud vedelikud lihtsalt Kärcheri aknapesuriga Window Vac ära.

Eemaldage kondensatsioonivesi

Imege Kärcheri aknapesuriga Window Vac kiirelt ära akendele tekkiv liigne niiskus.

Kärcheri aknapesuri Window Vac omadused

kolm_korda_kiirem
Triipudevaba
Tilkadevaba
Originaalne

Sobivad lisatarvikud

Laia lisatarvikute valikuga saate seadet veelgi täiendada ning tänu keerukatele tooteideedele on aknapesurit erinevateks puhastustoiminguteks veelgi mugavam kasutada.

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