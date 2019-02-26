AKUTOITEL AKNAPESU
Triibuvabad ja puhtad aknad. Kolm korda kiiremini. Kõikidele siledatele pindadele. Kärcheri aknapesur Window Vac tagab triibuvabad ja puhtad aknad, ilma musta vee tüütu tilkumiseta. Kolm korda kiirem kui akende käsipesu.
Triibuvaba puhtus 3 lihtsa sammuga
Pihustage
Esmalt pihustage puhastusvahend aknaklaasile.
Puhastage
Tõmmake pesuriga aknaklaas ülevalt alla puhtaks.
Tõmmake seadmesse
Lõpuks imege must pesuvesi seadmesse. Valmis.
Üks lahendus kõikidele siledatele pindadele
Aknapesu
Akende puhastamine ei ole kunagi nii lihtne olnud. Kasutage Kärcheri aknapesurit Window Vac, mis tagab triibuvaba puhtuse vaid sekunditega.
Puhastage dušikabiine ja plaaditud seinu
Puhastage vaevata nii dušikabiinid kui ka plaaditud seinad vannitoas.
Koristage vedelikke
Imege maha läinud vedelikud lihtsalt Kärcheri aknapesuriga Window Vac ära.
Eemaldage kondensatsioonivesi
Imege Kärcheri aknapesuriga Window Vac kiirelt ära akendele tekkiv liigne niiskus.
Kärcheri aknapesuri Window Vac omadused
Sobivad lisatarvikud
Laia lisatarvikute valikuga saate seadet veelgi täiendada ning tänu keerukatele tooteideedele on aknapesurit erinevateks puhastustoiminguteks veelgi mugavam kasutada.