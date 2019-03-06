WV 6

HÜVASTI, MUSTUS - SÄRAVPUHTAD AKNAD TÄNU UUELE SILIKOONRIBAGA PUHASTUSOTSAKULE!

Aknapesuril on nüüdsest veelgi enam pakkuda: uus painduv silikoonribaga puhastusotsak, mille abil saab ühe liigutusega ja triibuvabalt puhastada ka suured maast laeni aknad. Seadme integreeritud aku kestab nüüd kuni 100 minutit. Seadme LED-ekraanile kuvatakse allesjäänud tööaeg minutites.

Uus aknapesur WV 6, millel on silikoonist puhastusriba ja pikim tööaeg

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Ideaalne maast laeni akende puhastamiseks

Vedelast silikoonist puhastusriba tagab veelgi paindlikumad raaklid ja tagab triibuvaba puhtuse vaid ühe liigutusega – servast servani, ülevalt alla, paremalt vasakule.

WV 6 Akku

Töötab ja töötab ja töötab ...

100-minutilise tööajaga Kärcheri aknapesur WV 6 töötab kauem kui ükski teine Kärcheri aknapesur. Ning seadme LED-ekraanil on alati näha allesjäänud tööaeg.

Rohkem kui lihtsalt aknapesur

WV 6 Shower
 
WV 6 Car
 
WV 6 Mirror
 
Bathroom
 
Kitchen
 
Window
 

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