HÜVASTI, MUSTUS - SÄRAVPUHTAD AKNAD TÄNU UUELE SILIKOONRIBAGA PUHASTUSOTSAKULE!
Aknapesuril on nüüdsest veelgi enam pakkuda: uus painduv silikoonribaga puhastusotsak, mille abil saab ühe liigutusega ja triibuvabalt puhastada ka suured maast laeni aknad. Seadme integreeritud aku kestab nüüd kuni 100 minutit. Seadme LED-ekraanile kuvatakse allesjäänud tööaeg minutites.
Uus aknapesur WV 6, millel on silikoonist puhastusriba ja pikim tööaeg
Ideaalne maast laeni akende puhastamiseks
Vedelast silikoonist puhastusriba tagab veelgi paindlikumad raaklid ja tagab triibuvaba puhtuse vaid ühe liigutusega – servast servani, ülevalt alla, paremalt vasakule.
Töötab ja töötab ja töötab ...
100-minutilise tööajaga Kärcheri aknapesur WV 6 töötab kauem kui ükski teine Kärcheri aknapesur. Ning seadme LED-ekraanil on alati näha allesjäänud tööaeg.