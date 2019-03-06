HÜVASTI, MUSTUS - SÄRAVPUHTAD AKNAD TÄNU UUELE SILIKOONRIBAGA PUHASTUSOTSAKULE!

Aknapesuril on nüüdsest veelgi enam pakkuda: uus painduv silikoonribaga puhastusotsak, mille abil saab ühe liigutusega ja triibuvabalt puhastada ka suured maast laeni aknad. Seadme integreeritud aku kestab nüüd kuni 100 minutit. Seadme LED-ekraanile kuvatakse allesjäänud tööaeg minutites.