Aknapesur Window Vac
Kärcheri aknapesurid Window Vac pesevad aknad puhtaks kolm korda kiiremini ja ei jäta akendele veeniresid. Käepärased seadmed imevad aknaid pestes vaevatult vee klaasilt maha – kusagile ei tilgu musta vett ning aknale ei jää kuivanud veeniresid.
Toodete eelised
Aknapesu on tavapäraste meetodite kasutamisega võrreldes märgatavalt kergem ja läheb kolm korda kiiremini. Lisaks muudavad kõrgema klassi otsakud ja imemisfunktsioon sinu aknad säravalt puhtaks. Uue generatsiooni mugav akutoitel töötav ja kompaktsem seade tagab kõigi siledate kodus leiduvate pindade pesemisel maksimaalse paindlikkuse. Katseta ja veendu ise!
Aknapesurite Window Vac kasutamise ülevaade
Pihustamine
Esmalt niisutatakse klaasi pesuvahendiga, milleks soovitame kasutada akutoitel töötava Window Vaci komplekti WV 2 Plus/ Premium või WV 5 Plus/ Premium kuuluvat pihustuspudelit.
Pesemine
Seejärel pestakse klaasi mikrokiudlapiga pihustuspudeli abil.
Imemine
Viimaks imetakse juhtmevaba akutoitel töötava seadme Window Vac abil aknalt maha must vesi ning klaas jääb laitmatult puhtaks.
Kasutusvaldkonnad
Kärcheri terviklik aknapesurite Window Vac sari
Kõrgema klassi aknapesureid WV soovitame kasutada suuremate aknapindade pesemiseks. Kõrgema klassi seadmed on tõhusamad ning varustatud praktiliste lisafunktsioonidega, näiteks käepärase aku vahetamise süsteemiga, pehme komponendiga käepidemega, mis teeb seadme kasutamise eriti mugavaks, ja vahetatava imemisotsakuga, mis võimaldab kergesti pesta ka kitsaid aknaid.
WV 1 – kompaktne
Liitiumioonaku
Sisseehitatud liitiumioonaku võimaldab vaid ühe laadimiskorraga pesta kuni 55 m² aknapinda.
Väike kaal
WV 1 on muljetavaldav tänu uskumatult väiksele kaalule ja mõõtmetele.
Vaatevälja jääv LED-tuli
Toitelülitisse integreeritud LED-tuli teavitab sind aku laadimise vajadusest.
WV 2 – igaks otstarbeks
Liitiumioonaku
Sisseehitatud liitiumioonaku võimaldab vaid ühe laadimiskorraga pesta kuni 75 m² aknapinda.
Vahetatav imemisotsak
Võimaldab seadme külge kinnitada väikse või suurema imemisotsaku sõltuvalt sellest, kui suur on pestav pind.
Kiiresti tühjendatav
Mustaveepaak on siis, kui vaja, kergesti ja kiiresti tühjendatav.
WV 5 – väsimatu
Eemaldatav aku
Eemaldatav ja soovi korral vahetatav aku võimaldab aknaid pesta pausideta ilma, et peaks vahepeal akut laadima.
Vahetatav imemisotsak
Võimaldab seadme külge kinnitada väikse või suurema imemisotsaku sõltuvalt sellest, kui suur on pestav pind.
Mugav servade pesu
Reguleeritavad vahedetailid võimaldavad aknad servast servani täielikult veeniresid jätmata puhtaks pesta.
Pehme käepide
Käepideme kummist kate teeb seadme kasutamise mugavamaks.
Aku laetuise märgutuled
3 toitelüliti kohal asuvat LED-tuld näitavad, kas aku on laetud, või hakkab tühjenema.
Meeldivalt vaikne
Aknapesurite Window Vac madal müratase muudab akende pesemise veelgi meeldivamaks.
WV pihustuspudelid
Komplekti kuuluvate pihustuspudelite abil saab pesuvedeliku kiiresti aknale piserdada ja aknad puhtaks pesta. Uued pihustuspudelid on varustatud konksu ja aasaga kinnitussüsteemiga, mis võimaldab kiiresti ja kergesti pesulappi vahetada. Pihustuspudelil Extra on ka vastavalt vajadusele reguleeritava suurusega raakel, mis muudab nii suurte standardsete akende kui väiksemate ruutudega akende pesemise ühtemoodi lihtsaks.
Pihustuspudel WV 1
Uus pihustuspudel WV 2
Uus pihustuspudel WV 5 extra
Varustus
Tervikkomplekti WV 1 Plus Window Vac kuuluvad aknapesur Window Vac, mikrokiudlapiga pihustuspudel ja tõhus kontsentreeritud aknapesuvedelik. Nii saad kohe aknaid pesema hakata!
Kõik, kes otsustavad komplekti WV 2 Premium / WV 5 Premium kasuks, saavad tänu täiendavale kitsale imemisotsakule pesta isegi ruutudega aknaid ja kitsaid kohti.