Aknapesur Window Vac

WV pihustuspudelid

Komplekti kuuluvate pihustuspudelite abil saab pesuvedeliku kiiresti aknale piserdada ja aknad puhtaks pesta. Uued pihustuspudelid on varustatud konksu ja aasaga kinnitussüsteemiga, mis võimaldab kiiresti ja kergesti pesulappi vahetada. Pihustuspudelil Extra on ka vastavalt vajadusele reguleeritava suurusega raakel, mis muudab nii suurte standardsete akende kui väiksemate ruutudega akende pesemise ühtemoodi lihtsaks.