Aknapesur Window Vac

Kärcheri aknapesurid Window Vac pesevad aknad puhtaks kolm korda kiiremini ja ei jäta akendele veeniresid. Käepärased seadmed imevad aknaid pestes vaevatult vee klaasilt maha – kusagile ei tilgu musta vett ning aknale ei jää kuivanud veeniresid.

Toodete eelised

Aknapesu on tavapäraste meetodite kasutamisega võrreldes märgatavalt kergem ja läheb kolm korda kiiremini. Lisaks muudavad kõrgema klassi otsakud ja imemisfunktsioon sinu aknad säravalt puhtaks. Uue generatsiooni mugav akutoitel töötav ja kompaktsem seade tagab kõigi siledate kodus leiduvate pindade pesemisel maksimaalse paindlikkuse. Katseta ja veendu ise!

Aknapesurite Window Vac kasutamise ülevaade

Pihustamine

Esmalt niisutatakse klaasi pesuvahendiga, milleks soovitame kasutada akutoitel töötava Window Vaci komplekti WV 2 Plus/ Premium või WV 5 Plus/ Premium kuuluvat pihustuspudelit.

Pesemine

Seejärel pestakse klaasi mikrokiudlapiga pihustuspudeli abil.

Imemine

Viimaks imetakse juhtmevaba akutoitel töötava seadme Window Vac abil aknalt maha must vesi ning klaas jääb laitmatult puhtaks.

Kasutusvaldkonnad

Aknad
Ruutudega aknad
Katuseaknad
Plaadid
Horisontaalsed klaaspinnad
Peeglid

Kärcheri terviklik aknapesurite Window Vac sari

Kõrgema klassi aknapesureid WV soovitame kasutada suuremate aknapindade pesemiseks. Kõrgema klassi seadmed on tõhusamad ning varustatud praktiliste lisafunktsioonidega, näiteks käepärase aku vahetamise süsteemiga, pehme komponendiga käepidemega, mis teeb seadme kasutamise eriti mugavaks, ja vahetatava imemisotsakuga, mis võimaldab kergesti pesta ka kitsaid aknaid.

WV 1 – kompaktne

Liitiumioonaku

Sisseehitatud liitiumioonaku võimaldab vaid ühe laadimiskorraga pesta kuni 55 m² aknapinda.

WV1

Väike kaal

WV 1 on muljetavaldav tänu uskumatult väiksele kaalule ja mõõtmetele.

WV 1 LED

Vaatevälja jääv LED-tuli

Toitelülitisse integreeritud LED-tuli teavitab sind aku laadimise vajadusest.

WV 2 – igaks otstarbeks

Liitiumioonaku

Sisseehitatud liitiumioonaku võimaldab vaid ühe laadimiskorraga pesta kuni 75 m² aknapinda.

Vahetatav imemisotsak

Võimaldab seadme külge kinnitada väikse või suurema imemisotsaku sõltuvalt sellest, kui suur on pestav pind.

Kiiresti tühjendatav

Mustaveepaak on siis, kui vaja, kergesti ja kiiresti tühjendatav.

WV 5 – väsimatu

Eemaldatav aku

Eemaldatav ja soovi korral vahetatav aku võimaldab aknaid pesta pausideta ilma, et peaks vahepeal akut laadima.

Vahetatav imemisotsak

Võimaldab seadme külge kinnitada väikse või suurema imemisotsaku sõltuvalt sellest, kui suur on pestav pind.

Mugav servade pesu

Reguleeritavad vahedetailid võimaldavad aknad servast servani täielikult veeniresid jätmata puhtaks pesta.

Pehme käepide

Käepideme kummist kate teeb seadme kasutamise mugavamaks.

Aku laetuise märgutuled

3 toitelüliti kohal asuvat LED-tuld näitavad, kas aku on laetud, või hakkab tühjenema.

Meeldivalt vaikne

Aknapesurite Window Vac madal müratase muudab akende pesemise veelgi meeldivamaks.

WV pihustuspudelid

Komplekti kuuluvate pihustuspudelite abil saab pesuvedeliku kiiresti aknale piserdada ja aknad puhtaks pesta. Uued pihustuspudelid on varustatud konksu ja aasaga kinnitussüsteemiga, mis võimaldab kiiresti ja kergesti pesulappi vahetada. Pihustuspudelil Extra on ka vastavalt vajadusele reguleeritava suurusega raakel, mis muudab nii suurte standardsete akende kui väiksemate ruutudega akende pesemise ühtemoodi lihtsaks.

Pihustuspudel WV 1

Uus pihustuspudel WV 2

Uus pihustuspudel WV 5 extra

Varustus

 

Tervikkomplekti WV 1 Plus Window Vac kuuluvad aknapesur Window Vac, mikrokiudlapiga pihustuspudel ja tõhus kontsentreeritud aknapesuvedelik. Nii saad kohe aknaid pesema hakata!

Kõik, kes otsustavad komplekti WV 2 Premium / WV 5 Premium kasuks, saavad tänu täiendavale kitsale imemisotsakule pesta isegi ruutudega aknaid ja kitsaid kohti.

 

 

Lisatarvikud

Kärcheri akutoitel töötava aknapesuri lisatarvikute kataloogist leiab seadmele ideaalseid täiustusi ning nutikad tooted tagavad igas olukorras mugava aknapesu. Näiteks pikenduskomplekt võimaldab vaevata pesta ka kõrgel asuvaid ja raskesti ligipääsetavaid aknaid ja akendele ei jää veeniresid. Klõpsa täpsema teabe saamiseks paremal asuval pildil välja toodud punktidele.

