Tööstuslikud tolmuimejad
!Vom mobilen Gerät bis zur schlüsselfertigen Absaug- oder Entstaubungsanlagen! Suur imemisvõimsus, mis vastab kõikidele nõudmistele: koos õigete lisatarvikutega puhastavad Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejad tööstuses tekkivad vedelikud ja põlevtolmu.
Tööstuslikud tolmuimejad vedelike/puru imemiseks
Kärcheri tööstuslikud tolmuimejad suudavad endasse imeda ka suuri koguseid abrasiivset puru ja määrdeid. Seega on Kärcheri tööstuslikud tolmuimejad teie esimeseks valikuks sellise puru ja vedelike eemaldamiseks, mis pärinevad näiteks freesidest ja kaasaegsetest materjali töötlemise seadmetest.
Tööstuslikud tolmuimejad tahkete osakeste/tolmu imemiseks
Avastage Kärcheri tööstuslike tolmuimejate lai tootevalik, millel on spetsiaalne filtrisüsteem väga peene tolmu ja ka suuremate osakeste imemiseks. Need tööstuslikud tolmuimejad on varustatud kõrgekvaliteetse filtrisüsteemiga, mis on ette nähtu just ohtlike ainete imemiseks, ning mis on tänu filtripuhastussüsteemile eriti pika kasutuseaga.
Tööstuslikud tolmuimejad Ex
Kärcheri sertifitseeritud plahvatuskindlaid tööstuslikke tolmuimejaid, mis sobivad klasside M ja H tolmu imemiseks ATEX tsoonist 22, saab alati kasutada plahvatusohtliku tolmu puhastamiseks.