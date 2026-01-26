Avastage Kärcheri tööstuslike tolmuimejate lai tootevalik, millel on spetsiaalne filtrisüsteem väga peene tolmu ja ka suuremate osakeste imemiseks. Need tööstuslikud tolmuimejad on varustatud kõrgekvaliteetse filtrisüsteemiga, mis on ette nähtu just ohtlike ainete imemiseks, ning mis on tänu filtripuhastussüsteemile eriti pika kasutuseaga.