Tööstuslikud tolmuärastajad
Pidevalt kõrge imemisvõimsus osakeste imemisel. Tolmu kohene eemaldamine selle tekkekohas ning ka ümbritsevalt alalt annab suure panuse protsesside töökindluse ja tööohutuse tõstmiseks. Kärcheri tööstuslikud tolmuärastajad sobivad masintöötlemisprotsessis tekkiva igat tüüpi tolmu ja peene puru eemaldamiseks.
Tööstuslikud tolmuärastajad
Õhus hõljuvad osakesed võivad olla väga erinevad: peen tolm, ohtlik tolm, peen puru ja kõikvõimalikud abrasiivsed osakesed. Mõnes tööstusharus on metalli, klaasi, kivi, tekstiilide, põllumajandustoodete või kemikaalide töötlemise käigus tekkiva tolmu kohene äraimemine esmavajalik. Kärcheri tööstuslikud tolmuärastajad püüavad õhus hõljuvad osakesed ka suurtes kogustes usaldusväärselt kinni, töötades 24/7 nii töötlemiskeskustes kui ka villimistehastes.
Tööstuslikud tolmuärastajad Ex
Kärcher valmistab oma plahvatuskindlad tööstuslikud tolmuärastajad seesuguselt, et neid saab kasutada tsoonides 22 plahvatusohtliku hõljuva tolmu ja tuleohtlike osakeste eemaldamiseks.