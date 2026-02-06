Õhus hõljuvad osakesed võivad olla väga erinevad: peen tolm, ohtlik tolm, peen puru ja kõikvõimalikud abrasiivsed osakesed. Mõnes tööstusharus on metalli, klaasi, kivi, tekstiilide, põllumajandustoodete või kemikaalide töötlemise käigus tekkiva tolmu kohene äraimemine esmavajalik. Kärcheri tööstuslikud tolmuärastajad püüavad õhus hõljuvad osakesed ka suurtes kogustes usaldusväärselt kinni, töötades 24/7 nii töötlemiskeskustes kui ka villimistehastes.