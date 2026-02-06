Tolmuärastajad Ex

Kõige eemaldamiseks, mis hõljub õhus ja on plahvatusohtlik Õhus olevate plahvatusohtlike osakeste pidev äratõmme nende tekkekohal seab äärmiselt kõrged nõudmised tööstuslikele tolmuärastajatele. Kärcheri tolmuärastajad ja seeria Ex tolmuärastajad on end tõestanud paljude aastate vältel, töötades 24/7 erinevates tööstusvaldkondades, eriti metalli- ja puidutöötluskeskustes, auto-, keemia- ja ravimitööstuses, toiduainetööstuses, paberitööstuses, kummi- ja plastitöötlemistööstuses ja ka plahvatusohtlikes keskkondades (tsoon 22).