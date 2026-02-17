Tolmu, õietolmu, lõhnade, keemiliste gaaside tõttu ei ole õhu kvaliteet paljudes töökohtades mitte alati ideaalne. Meie professionaalne õhupuhasti AF 100 tagab lihtsa vabanemise igasugusest õhusaastest. Õhupuhasti võimsal mootoril on vaja ainult mõni minut, et varustada kuni 100 m² suurune ruum värske, puhta õhuga. Seade on teisaldatav ning tänu vastupidavatele ratastele saab selle hõlpsasti viia teise ruumi. Olenevalt kasutusvaldkonnast saate oma õhupuhasti varustada mitut tüüpi filtritega. Valik hõlmab erineva tõhususega filtreid, et tagada vastavus mis tahes nõuetele. Samuti võite valida ühe neljast filtrist, mis on välja töötatud spetsiaalselt bakterite, lõhnade, allergeenide ja lenduvate orgaaniliste ühendite eemaldamiseks. Sisseehitatud täpse laseranduri otstarbeks on pidev ruumi õhu seire ja automaatse režiimi juhtimine. Õhu kvaliteet on pidevalt kuvatud selge värvikoodiga skeemil, samuti saab näidikult alati vaadata peentolmusisaldust õhus ja järelejäänud filtreerimisaega.