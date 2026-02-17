Õhupuhasti AF 100
Optimaalse õhu kvaliteedi tagamiseks kuni 100 m² ruumides - teisaldatav õhupuhasti AF 100 täpse laseranduri, automaatse režiimi ja mitut tüüpi filtritega erinevate kasutusvaldkondade jaoks.
Tolmu, õietolmu, lõhnade, keemiliste gaaside tõttu ei ole õhu kvaliteet paljudes töökohtades mitte alati ideaalne. Meie professionaalne õhupuhasti AF 100 tagab lihtsa vabanemise igasugusest õhusaastest. Õhupuhasti võimsal mootoril on vaja ainult mõni minut, et varustada kuni 100 m² suurune ruum värske, puhta õhuga. Seade on teisaldatav ning tänu vastupidavatele ratastele saab selle hõlpsasti viia teise ruumi. Olenevalt kasutusvaldkonnast saate oma õhupuhasti varustada mitut tüüpi filtritega. Valik hõlmab erineva tõhususega filtreid, et tagada vastavus mis tahes nõuetele. Samuti võite valida ühe neljast filtrist, mis on välja töötatud spetsiaalselt bakterite, lõhnade, allergeenide ja lenduvate orgaaniliste ühendite eemaldamiseks. Sisseehitatud täpse laseranduri otstarbeks on pidev ruumi õhu seire ja automaatse režiimi juhtimine. Õhu kvaliteet on pidevalt kuvatud selge värvikoodiga skeemil, samuti saab näidikult alati vaadata peentolmusisaldust õhus ja järelejäänud filtreerimisaega.
Omadused ja tulu
Viis filtrit erinevate rakenduste jaoksErifiltrid bakterite, allergeenide, lõhnade ja lenduvate orgaaniliste ühendite eemaldamiseks.
Kompaktne disain ja hea teisaldatavusLihtsasti teisaldatav ruumide vahel tänu seadme vastupidavatele ratastele.
Võimas mootor ruumidele kuni 100 m2.Kolme kiirusesättega ventilaator.
Intuitiivne kasutamine ja lihtne hooldus.
- Filtri kasutusaeg kuvatakse näidikule. Kliendid saavad filtreid ise hõlpsasti välja vahetada.
Õhu kvaliteedi täpsed mõõtmistulemused tänu laseranduri kasutamisele
- Õhu kvaliteet kuvatakse värvilise skeemina (sinine = väga hea, roheline = keskmine, punane = halb)
- Anduri andmed ruumi õhus sisalduva peentolmu väärtuse (PM2.5) kohta kuvatakse sisseehitatud näidikul.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Helirõhutase (dB(A))
|min. 26 - max. 48
|Sobiv ruumi kõrgus* (m²)
|up to 100
|Õhu läbilaskevõime** (m³/h)
|up to 750
|Filtri tõhusus vastavalt osakeste suurusele (µm)
|0,3 µm < 99,9 % / 0,1 µm < 99,9 %
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Nimivõimsus (W)
|max. 80
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|11,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|17,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 380 x 713
Seadmed
- Eelfilter
- Aktiivsöefilter
- Universal Solution
- Topeltfiltri süsteem
- Filtri vahetamise indikaator
- Õhukvaliteedi LED-ekraan
- Seadme kasutamine koos puutefunktsiooniga
- Automaatne režiim
- Öörežiim
- Rullikud
- Kaabli pikkus: 2.25 m
Kasutusvaldkonnad
- Steriliseeriv õhupuhasti kontoritele, haiglasektorile, tööstuslikuks kasutamiseks, arstikabinettidele, jaemüügisektorile ja teistele valdkondadele
Lisatarvikud
