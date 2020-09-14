HÜGIEEN PIHUSTAMISE TEEL – KUI PUHASTAMISEST ÜKSI EI PIISA.

Hügieenilisemad põrandad – vähene pihustamine aitab palju saavutada.

Üldiselt piisab käte või nahaga mitte kokkupuutuvate pindade, näiteks põrandate, regulaarsest puhastamisest. Sõltuvalt keskkonnast ja olukorrast võib siiski olla vajalik vähendada pisikute arvu ja takistada nende vohamist. See ongi Kärcheri jaoks hügieen.

Põrandapesumasinatele mõeldud Kärcheri desinfitseerimisvahendi pihustamise komplekti abil saab tõhusalt vähendada põrandal ning ka vertikaalsetel pindadel ja mööblil pesitsevate pisikute arvu. Komplekti saab lisada juba olemasolevatele masinatele, et täiendada nende tavapärased puhastamisfunktsioone – ja seda minimaalse raha- ja materjalikuluga.

Vastavalt kohaldatud juhistele saavad Kärcheri lisakomplektiga pindu desinfitseerida isegi professionaalid.