HÜGIEEN PIHUSTAMISE TEEL – KUI PUHASTAMISEST ÜKSI EI PIISA.
Parem teadlikkus hügieenist igapäevaelus: eesmärgiks on pisikute vähendamine.
Hügieenilisemad põrandad – vähene pihustamine aitab palju saavutada.
Üldiselt piisab käte või nahaga mitte kokkupuutuvate pindade, näiteks põrandate, regulaarsest puhastamisest. Sõltuvalt keskkonnast ja olukorrast võib siiski olla vajalik vähendada pisikute arvu ja takistada nende vohamist. See ongi Kärcheri jaoks hügieen.
Põrandapesumasinatele mõeldud Kärcheri desinfitseerimisvahendi pihustamise komplekti abil saab tõhusalt vähendada põrandal ning ka vertikaalsetel pindadel ja mööblil pesitsevate pisikute arvu. Komplekti saab lisada juba olemasolevatele masinatele, et täiendada nende tavapärased puhastamisfunktsioone – ja seda minimaalse raha- ja materjalikuluga.
Vastavalt kohaldatud juhistele saavad Kärcheri lisakomplektiga pindu desinfitseerida isegi professionaalid.
Kasulik igas mõttes
Desinfitseerimisvahendi komplekti ülevaade:
- uuesti paigaldatav – väike investeering. Puudub vajadus mitmete eri masinate soetamiseks.
- masinaid, millele komplekt on paigaldatud, saab kasutada nii puhastamiseks kui ka desinfitseerimiseks.
- puudub vajadus teiste masinate järele.
- puhastamine ja desinfitseerimine ühe masinaga. Tõhus ja ökonoomne lahendus hügieenitaseme tõstmiseks.
- sobib ka vertikaalsete pindade ja mööbli desinfitseerimiseks. Puudub vajadus täiendavate masinate soetamiseks.
- kuulub täiuslikult koordineeritud Kärcheri süsteemi – masinad, lisatarvikud, teenused, puhastussüsteemid, manuaalne puhastus, puhastus- ja hooldustooted ning tööstuslikud lahendused.
Desinfitseerimisvahendi pihustamine: geniaalselt lihtne.
Lihtsalt paigaldage Kärcheri desinfitseerimisvahendi pihustamise komplekt seadme raakli külge. Ja oletegi tööks valmis!
Desinfitseerimisvahendi pihustamise komplekt on saadaval Kärheri põrandapesumasinatele B 150 R ja B 200 R ning seda saab igal ajal eemaldada ja uuesti paigaldada. See laiendab masina funktsioonide valikut, säilitades olemasolevad funktsioonid. Masin saab kas puhastada või pihustada või teha mõlemat ka korraga. Lihtsalt valage sobiv desinfitseerimisvahendi lahus puhta vee paaki. Pihustusriba jaotab desinfitseerimisvahendi väga peene pihusena pinnale kogu töölaiuse ulatuses, tagades nii piisava niisutuse pindade desinfitseerimiseks.
Toimimis- ja kuivamisaja jooksul vähendab desinfitseerimislahus pisikute arvu pinnal olulisel määral.
Hooldus on parim eeltingimus.
- Desinfitseerimisvahendi valikul tuleb vahend valida vastavalt desinfitseeritavale pinnale (nt Kärcheri RM 735).
- Palun jälgige hoolega tootja spetsifikatsioone ja oma riigis kehtivaid eeskirju.
- Selleks, et desinfitseerimine oleks tõhus, tuleb masinat enne ja pärast iga kasutuskorda hoolega puhastada.
Võrratult mitmekülgne: käsiotsak
Lisatarvikute komplekti kuuluva käsiotsaku abil saate nüüd pisikuid hävitada kõikjalt.
Võite töö ajal lihtsalt lülitada pihustamise pihustusribalt ümber käsiotsakule. Nii muutub põrandapesumasin kiireks mobiilseks üksuseks, millel on suur desinfitseerimislahuse paak. Seetõttu on see ka ideaalne masin üksikute objektide ja ruumikatel aladel olevate pindade desinfitseerimiseks. Lisaks põrandatele saab Kärcheri desinfitseerimisvahendi pihustamise komplektiga tõhusalt desinfitseerida ka näiteks prügikastid, uste käepidemed, käsipuud, pingid, müügiautomaadid jms. Või kasutada käsiotsakut kaubaalustel olevate kaupade ja käeshoitavate seadmete desinfitseerimiseks.
Haarake kontroll hügieeni üle oma kätesse.
- Kasutage käsiotsakut avalikes hoonetes, näiteks raudteejaamades või lennujaamades, kontori- ja tööstushoonetes, vanade- ja hooldekodudes, lasteaedades ja koolides, ujulates ja spordirajatistes olevate pindade puhastamiseks.
- Puhastage ja desinfitseerige kõik põrandast üleval pool asuvad pinnad ja esemed – alates uksekäepidemetest kuni sularahaautomaatideni.
- Töötamise ajal lülitage pihustusfunktsioon lihtsalt ümber pihustusribalt käsiotsakule – või vastupidi.
Need, kes vaatavad tuleviku, käivad ajaga kaasas
Hügieeni osas on mõistlik astuda sammuke kaugemale absoluutselt hädavajalikust miinimumist. Desinfitseerimisvahendi pihustamise komplektiga on see väga lihtne.