KÕVADE PINDADE DESINFITSEERIMINE JA PUHASTAMINE

Saastunud pindade keemiliseks desinfitseerimiseks on olemas strateegiad selleks, et vähendada levikut ja nakatumist. Kärcher pakub tooteid kõvade pindade desinfitseerivaks puhastamiseks, nagu desinfitseeriv puhasti RM 732 ja desinfitseerimisvahend RM 735, millest mõlemal on viirusevastane toime ümbrisega viiruste vastu. Sellesse kategooriasse kuulub ka uus koroonaviirus.