KÕVADE PINDADE DESINFITSEERIMINE JA PUHASTAMINE
Saastunud pindade keemiliseks desinfitseerimiseks on olemas strateegiad selleks, et vähendada levikut ja nakatumist. Kärcher pakub tooteid kõvade pindade desinfitseerivaks puhastamiseks, nagu desinfitseeriv puhasti RM 732 ja desinfitseerimisvahend RM 735, millest mõlemal on viirusevastane toime ümbrisega viiruste vastu. Sellesse kategooriasse kuulub ka uus koroonaviirus.
Reegel nr. 1: ilma eelneva puhastamiseta mitte desinfitseerida
Efektiivseks desinfitseerimiseks, eriti tugevalt määrdunud pindade puhul, on soovitatav see, et kõigepealt teostatakse põhjalik puhastamine sobiva pesemisvahendiga.
Veenduge, et kasutaksite biotsiide alati ohutult. Enne kasutamist lugege alati etiketti ja toote informatsiooni.
1. Desinfitseerimise protseduur desinfitseerimisvahendiga (näiteks ainega RM 735)
Käsitsi puhastamiseks pihustuspudeli ja riidelapiga:
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Käsitsi puhastamiseks pihustuspudeli ja riidelapiga:
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Puhastage objekt eelnevalt põhjalikult.
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Laske pinnal kuivada.
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Segage toode kraaniveega soovitatud annuses. Oluline on järgida juhiseid toote etiketil.
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Niisutage objekt täielikult tootega.
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Pidage kinni mõjumisajast vastavalt etiketile.
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Loputage puhta veega / Toiduainete töötlemise seadmete puhul loputage põhjalikult joogiveega.
Kasutades kõrgsurvepesurit:
• Kõigepealt puhastage objekt sobiva puhastuslahusega ja loputage seda puhta veega.
• Laske sellel kuivada.
• Reguleerige annust seadme juures, kasutage toodet ainult koos külma veega.
• Niisutage objekt täielikult tootega.
• Pidage kinni mõjumisajast vastavalt etiketile.
• Loputage kraaniveega, jätmata jääke pinnale.
Kasutades pihustusseadet:
• Segage toode sobivas koguses kraaniveega.
• Niisutage puhas ja kuiv objekt täielikult tootega.
• Pidage kinni kokkupuuteajast vastavalt etiketile.
• Loputage kraaniveega, jätmata jääke pinnale.
Vähesema määrdumise korral võib puhastamine ja desinfitseerimine toimuda ka samas etapis.
2. Desinfitseerimise protseduur desinfitseerimis- ja puhastusvahendiga (näiteks ainega RM 732)
Käsitsi puhastamiseks pihustuspudeli ja riidelapiga:
• Segage sobiv annus kraaniveega.
• Niisutage objekt täielikult tootega.
• Puhastage objekt sobiva, puhta riidelapiga.
• Pidage kinni kokkupuuteajast vastavalt etiketile. Ärge laske kuivada toote kasutamise ajal.
• Laske pinnal kuivada pärast toote kasutamist.
Kasutades kõrgsurvepesurit:
• Reguleerige annust seadme juures, kasutage ainult külma vett.
• Niisutage objekt täielikult tootega.
• Laske vahendil imbuda.
• Pidage kinni kokkupuuteajast vastavalt etiketile. Ärge laske kuivada toote kasutamise ajal.
• Puhastage kõrgsurve ja kraaniveega, jätmata pinnale jääke.
Kasutades pihustusseadet:
• Segage toode sobivas koguses kraaniveega.
• Niisutage puhas ja kuiv objekt täielikult tootega.
• Pidage kinni mõjumisajast vastavalt etiketile, ärge laske pinnal kuivada.
• Loputage maha kraaniveega, jätmata jääke pinnale.