PÕRANDA PUHASTAMINE: MEHHAANILISE PUHASTAMISE EELISED VÕRRELDES PUHASTUSMASINATEGA

Puhastusvahendite kasutamine - kas happelist või aluselist?

Soovitav on teha vahetust happeliste ja aluseliste vahtpuhastusvahendite vahel nii, et mikroorganismid ei saaks kohaneda ja neil ei areneks resistentsust. Sama kehtib desinfitseerimisvahendite kohta.

Peale selle takistavad happed anorgaaniliste ladestuste, nagu lubi, kogunemist. Sel juhul ei piisa aluselise puhastusvahendi kasutamisest. Orgaanilist mustust lahustavad hästi leeliselised puhastusvahendid. See on tähtis sellepärast, et ladestused on eriti heaks kleepumise aluseks bakteritele ja viirustele.

Happeliste puhastusvahendite kasutamisel palume panna tähele seda, et võib-olla peab plaatide liitekohti eelnevalt niisutama. Sel juhul ei saa need hapet imada ja nii saab vältida nende kahjustusi.