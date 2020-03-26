PINNA PUHASTAMINE KAITSEKS KONTAKTNAKKUSE EEST
Pindade puhastamist ei tehta mitte ainult esteetilise mulje pärast, s.o eemaldades nähtava mustuse, vaid seda tehakse eelkõige hügieeni ja ohutuse pärast. Sellega on haiguste edasikandumine välditud. See on eriti tähtis avalikes ruumides, kuid samuti kontorites, teiste sõnadega seal, kus inimesed kohtuvad regulaarselt.
Meetodid hügieeniliseks puhastamiseks
Mustuse eemaldamiseks, kuid samuti kokkupuute vältimiseks nakkustega on pindade puhastamine eriti tähtis. Kasutaja kaitsmiseks peaks ta alati pöörama tähelepanu isikukaitsevahenditele ja kandma kindaid.
Pindade puhastamisel on tähtsaks punktiks see, et puhastamiseks kasutatavaid riidelappe vahetataks piisavalt tihti, s.o neid vahetatakse ja ei panda uuesti puhtasse vette. See hoiab ära puhta vee saastumise. Hügieeniliseks puhastamiseks on erinevaid meetodeid. Põhimõtteliselt on võimalik töötada eelnevalt ettevalmistatud riidelappide ja pühkimise katetega. Mikroobide leviku vältimiseks tuleks rangelt kinni pidada puhastusprotsessi värvikoodidest.
Riidelapi vahetamise meetod - suurenenud kvaliteet ja produktiivsus
Mikroobide edasikandumise vältimiseks puhastatava piirkonna piires, näiteks ühest tualetist teise minnes, peab riidelappe vahetama iga uue puhastatava objekti jaoks. See on samuti tähtis siis, kui puhastatakse erinevaid ruume - kas selleks on kontorid või haiglad. Ülekandumise vältimiseks peaks igat ruumi puhastama uue riidelapiga.
Riidelapi 16 küljeks kokkuvoltimise meetod
Hügieenilise lähenemisviisina pinna puhastamiseks soovitatakse kasutada riidelapi voltimise meetodit koos kasutusvalmis puhastusvahenditega. Meetod pärineb algselt puhastamisest tervishoiu sektoris. Põhimõte: puhastuslapp volditakse pooleks 4 korda nii, et kokku tehakse 16 külge. Nüüd saab igat pinda töödelda uue küljega, millest igaühte on niisutatud puhastusvahendiga. Kui te olete juba kasutanud riidelapi igat külge, visake see ära ja asendage uuega.
Nelja värviga süsteem
Ohutuks ja hügieeniliseks puhastamiseks on olemas värvikoodide süsteem. Igale puhastatavale alale on antud oma värv, mida saab üksteisest kergesti eristada: punane, roheline, sinine ja kollane.
Punane: WC, pissuaari ja seda ümbritsevate plaatide jaoks.
Kollane: sanitaarsete pindade jaoks, nagu kraanikausid, plaadid, riiulid, garnituurid, peeglid, dušikabiinid ja vannid.
Sinine: sisustuselemendid, nagu töölauad, kapid, toolid, riiulid, radiaatorid, uksed jne.
Roheline: spetsiaalsed piirkonnad, nt puhastamine ja desinfitseerimine hooldepiirkonnas (hooldusvoodid), operatsioonituba või köök.
See hoiab ära eelnevalt tualeti puhastamiseks kasutatud riidelapi kasutamise tolmu pühkimiseks töölaualt ja see väldib mikroobide edasikandmist. Panged, riidelapid ja puhastuskäsnad on saadaval vastavates värvides