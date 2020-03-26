PINNA PUHASTAMINE KAITSEKS KONTAKTNAKKUSE EEST

Meetodid hügieeniliseks puhastamiseks

Mustuse eemaldamiseks, kuid samuti kokkupuute vältimiseks nakkustega on pindade puhastamine eriti tähtis. Kasutaja kaitsmiseks peaks ta alati pöörama tähelepanu isikukaitsevahenditele ja kandma kindaid.

Pindade puhastamisel on tähtsaks punktiks see, et puhastamiseks kasutatavaid riidelappe vahetataks piisavalt tihti, s.o neid vahetatakse ja ei panda uuesti puhtasse vette. See hoiab ära puhta vee saastumise. Hügieeniliseks puhastamiseks on erinevaid meetodeid. Põhimõtteliselt on võimalik töötada eelnevalt ettevalmistatud riidelappide ja pühkimise katetega. Mikroobide leviku vältimiseks tuleks rangelt kinni pidada puhastusprotsessi värvikoodidest.