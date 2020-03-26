KUUMA VEE KÕRGSURVEPESUR SUURTE PINDADE PUHASTAMISEKS JA DESINFITSEERIMISEKS

Kuuma vee kõrgsurvepesur

Kuuma vee kõrgsurvepesuri kasutamine kiirendab puhastamist kuni 40 protsenti võrreldes külma vee seadmetega, eriti puhastatud pindade kiirema kuivamise tõttu. Lisaks paremale tulemusele ning kiiremale puhastamisele ja kuivamisajale võib saada mõõdetava mikroobide arvu vähenemise siis, kui kasutatakse kuuma vee kõrgsurvepesureid ja vee temperatuur on vähemalt 85°C. Efektiivselt saab võidelda mitte ainult mustuse, vaid ka bakterite ja viiruste vastu. Auru kasutamise etapi abil on võimalik puhastada isegi temperatuuridel kuni 155°C.

Sõltuvalt kasutuskohast on vaja kõrgsurvepesureid, mille puhul saab vee survet ja kogust reguleerida kõrgsurvepüstoli juures. See võimaldab töötada igas olukorras sobivat kombinatsiooni kasutades ilma, et mustus pritsiks tagasi ja tuleks kasutaja poole.