KUUMA VEE KÕRGSURVEPESUR SUURTE PINDADE PUHASTAMISEKS JA DESINFITSEERIMISEKS
Intensiivne ja väga hoolikas puhastamine kõrgsurvepesuritega pakub võimalust saavutada kõrget hügieenistandardit. Neid saab kasutada käsitsi raskesti juurdepääsetavatesse kohtadesse jõudmiseks, nagu lõhed ja praod. Neist on eriti palju abi suurte pindade, nagu laed, seinad ja põrandad, puhastamisel ja desinfitseerimisel, ja nendega saab efektiivselt võidelda mikroobide, bakterite ja viiruste vastu.
Kuuma vee kõrgsurvepesur
Kuuma vee kõrgsurvepesuri kasutamine kiirendab puhastamist kuni 40 protsenti võrreldes külma vee seadmetega, eriti puhastatud pindade kiirema kuivamise tõttu. Lisaks paremale tulemusele ning kiiremale puhastamisele ja kuivamisajale võib saada mõõdetava mikroobide arvu vähenemise siis, kui kasutatakse kuuma vee kõrgsurvepesureid ja vee temperatuur on vähemalt 85°C. Efektiivselt saab võidelda mitte ainult mustuse, vaid ka bakterite ja viiruste vastu. Auru kasutamise etapi abil on võimalik puhastada isegi temperatuuridel kuni 155°C.
Sõltuvalt kasutuskohast on vaja kõrgsurvepesureid, mille puhul saab vee survet ja kogust reguleerida kõrgsurvepüstoli juures. See võimaldab töötada igas olukorras sobivat kombinatsiooni kasutades ilma, et mustus pritsiks tagasi ja tuleks kasutaja poole.
Kuumusel on hügieenilisuse tagamisel võtmeroll
Puhastus- ja desinfitseerimisvahendite kasutamisel on puhastusprotsessis tähtis roll. Paljud aga ei tea, et ka kuuma vee ja auru panus on oluline ning need võivad seega samuti aidata pisikute, bakterite ja viiruste vastu võidelda.
Tüüringi põllumajanduse keskameti* uuring näitas, et veetemperatuuril on pisikute ja bakterite kolooniate kahandamisele väga suur mõju. Bakterikolooniate hulk väheneb juba 60 ˚C veetemperatuuril kuni 90%. Aurufaasis (155 ˚C) suudeti katsetingimustel bakteritest peaaegu täielikult vabaneda.
Kuuma vee mõju suurendamiseks soovitatakse survepesurisse ka desinfitseerimisainet lisada.
* [Agrarmanager, märts 2015]
Puhastusvahendite kasutamine nakatumisahelate katkestamiseks
Kõrgsurvepesuritega puhastades tuleks kasutada ka sobivaid puhastusvahendeid koos vahupüstoliga korgiga selleks, et katkestada nakatumisahelad ja eemaldada kõik mustuse jäägid. Puhastusvahu eelis: see on nii stabiilne, et see jääb pindade külge ja pikendab aega ja puhastamise toimet. Järgnev loputamine veega aitab eemaldada mustust kontrollitud viisil ja vältida uuesti saastumist. Protsessi saavad toetada samuti biolagunevad puhastusvahendid. Happeliste ja aluseliste vahtpuhastusvahendite vahetamine on samuti vajalik selleks, et usaldusväärselt eemaldada miroorganismide elukoha alus.
Pärast puhastamist kõrgsurve abil
Pärast hoolikat puhastamist kõrgsurvepesuriga lõpetab sellele järgnev desinfitseerimine puhastusprotsessi (vaadake juhiseid kõrgsurvepesuriga desinfitseermise kohta): leotage, puhastage, laske kuivada ja lõpuks desinfitseerige pinnad.
Mustuse ja järelejäänud vee eemaldamiseks saab vee- ja tolmuimeja efektiivselt toetada kõrgsurvepesuri tööd.