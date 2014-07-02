Kõrgsurvepesurid
Kõrgsurvepüstoli päästikud
Pihustiotsikud
KÄRCHER power otsik
Kõrgsurvevoolikud
- Standard
- Standard koos ühendustega mõlemas otsas
- Longlife 400
- Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas
- Toiduainetööstuse versioon
- Toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas
- Longlife toiduainetööstuse versioonile
- Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas
- Spetsiaalsed voolikud
- Ultra Guard
- Classic
- Inaktiv
Puhastusaine kõvadele pindadele ja põrandale
- Pinnapuhasti FR Classic
- Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30
- Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30
- Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME
- Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 50
- Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast
- Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV otsikule
- Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV Classic otsikule
- Pinnapuhasti FRV 30 Me
- Pinnapuhasti FR 50 Me
Vahusüsteemid
Mikserid ja injektor
Voolikutrummelid
Fassaadi ja päikesepaneelide puhastamine
Tünni ja paagi puhastus
Varuosade komplektid
- Kinnituskomplekt transpordiks
- Komplekt ratta monteerimiseks
- Leegi jälgimise lisavarustuse komplekt
- Akude komplekt
- Kaugjuhtimiskomplekt
- Programmi valimise pult mündilugejaga
- Veefiltri komplekt
- Töökindlate täisrehvidega rataste komplekt
- Lisavarustus statsionaarsele HD-le
- Anbausatz Cage Rahmen
- Retro-fit HD-Trailer
- Mounting kit HDS-Trailer