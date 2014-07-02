Kõrgsurvevoolikud

Kärcher Standard

Standard

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Kärcher Standard koos ühendustega mõlemas otsas

Standard koos ühendustega mõlemas otsas

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Kärcher Longlife 400

Longlife 400

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Kärcher Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas

Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas

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Kärcher Toiduainetööstuse versioon

Toiduainetööstuse versioon

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Kärcher Toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas

Toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas

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Kärcher Longlife toiduainetööstuse versioonile

Longlife toiduainetööstuse versioonile

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Kärcher Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas

Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas

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Kärcher Spetsiaalsed voolikud

Spetsiaalsed voolikud

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Kärcher Ultra Guard

Ultra Guard

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Kärcher Classic

Classic

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Kärcher Inaktiv

Inaktiv

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