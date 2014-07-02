Pihustiotsikud

Kärcher Pöörlevad pihustiotsikud

Pöörlevad pihustiotsikud

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Kärcher Pihustiotsik

Pihustiotsik

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Kärcher Kaksikdüüs

Kaksikdüüs

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Kärcher Nurgeline pihustiotsik

Nurgeline pihustiotsik

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Kärcher Painduv pihustiotsik

Painduv pihustiotsik

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Kärcher Vihmaveerenni puhastaja

Vihmaveerenni puhastaja

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Kärcher Põhjapuhastaja

Põhjapuhastaja

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Kärcher Täiendav käepide

Täiendav käepide

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Kärcher PowerControl pihusti

PowerControl pihusti

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