KÄRCHER power otsik

Kärcher Survepesuri otsik 0°- kraadise nurga all

Survepesuri otsik 0°- kraadise nurga all

Toodete juurde
Kärcher Power otsik 15°- kraadise nurga all

Power otsik 15°- kraadise nurga all

Toodete juurde
Kärcher Power otsik 20° - kraadsie nurga all

Power otsik 20° - kraadsie nurga all

Toodete juurde
Kärcher Power otsik 40° - kraadise nurga all

Power otsik 40° - kraadise nurga all

Toodete juurde