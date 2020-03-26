PROFESSIONAALSED AURUPESURID JA AURUIMURID DESINFITSEERIMISEKS JA PUHASTAMISEKS

Hügieen ja põhjalik puhastamine professionaalsete aurupesurite ja auruimuritega

Seinte, põrandate või mööbli puhastamisel saab mikroobide, bakterite ja viiruste vastu efektiivselt võidelda professionaalsete aurupesuritega. Aur väljub otsikust väga väikeste tilkadena ja sõltuvalt seadme tüübist maksimaalse temperatuuriga 100 °C ja maksimaalse rõhuga 3 kuni 4 bar. Kiirendus on ligikaudu 170 km/h. Seetõttu jõuab aur kõikidesse pragudesse või kummi voltidesse, kuhu harjadel või riidelappidel on raske pääseda. Sel viisil saab raskesti ligipääsetavaid kohta puhastada hügieeniliselt ja põhjalikult.