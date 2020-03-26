PROFESSIONAALSED AURUPESURID JA AURUIMURID DESINFITSEERIMISEKS JA PUHASTAMISEKS
Professionaalsed aurupesurid ja auruimurid on tõestatud masinad desinfitseerimiseks ja puhastamiseks. Piisava hügieeni tagamisel ja kahjulike mikroobide või viiruste vastu võitelmisel on need efektiivsed ja aega säästvad puhastuslahendused kõrge puhastustemperatuuri tõttu.
Hügieen ja põhjalik puhastamine professionaalsete aurupesurite ja auruimuritega
Seinte, põrandate või mööbli puhastamisel saab mikroobide, bakterite ja viiruste vastu efektiivselt võidelda professionaalsete aurupesuritega. Aur väljub otsikust väga väikeste tilkadena ja sõltuvalt seadme tüübist maksimaalse temperatuuriga 100 °C ja maksimaalse rõhuga 3 kuni 4 bar. Kiirendus on ligikaudu 170 km/h. Seetõttu jõuab aur kõikidesse pragudesse või kummi voltidesse, kuhu harjadel või riidelappidel on raske pääseda. Sel viisil saab raskesti ligipääsetavaid kohta puhastada hügieeniliselt ja põhjalikult.
Aurupesurid
Hügieenilised, kulusid kokkuhoidvad ja keskkonnasõbralikud: Professionaalsete aurupesuritega saab puhastada kõiki kõvasid pindu keemilisi puhastusvahendeid kasutamata.
Auruimurid
Professionaalsed auruimurid sobivad kõikide kõvade pindade efektiivseks puhastamiseks. Sobivate tarvikutega on võimalik teostada otstarbekohast puhastamist. Need pakuvad samuti kemikaalide kasutamise võimalust eelnevaks töötlemiseks tugeva määrdumise korral ja musta leotusvedeliku imamiseks uuesti tagasi tagasiimamissüsteemi kaudu. Neil on mustuse jääkide eemaldamiseks samuti oma loputusprogrammid imemisvooliku ja toru puhastamise jaoks.