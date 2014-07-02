Tõhus sügavpuhastus kiududeni

Ainus, mis jääb alles, on värske ja puhas tunne: Puzzi Bp akutoitel tekstiilipesurid tagavad tekstiilidele sügavpuhastuse ja hügieeni kuni kiududeni välja.





Suurepärane imemisvõime

Puzzi mitte ainult ei puhasta tõhusalt, vaid omab ka muljetavaldavat imemisjõudu. See tagab, et tekstiilid jäävad vaid kergelt niiskeks ja on kiiresti taas kasutusvalmis.





Lihtne kasutamine

Alates suurtest lülititest kuni praktiliste konteinerlahenduste ja ergonoomiliste tarvikuteni – Puzzi Bp rõõmustab kasutajaid oma lihtsa ja mugava kasutusloogikaga.