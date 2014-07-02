Tekstiilipesurid
Põrandakatted, polster, kontoritoolid ja istmed — Kärcheri võimsad ja käepärased tekstiilipesurid puhastavad kõik tekstiilpinnad ning lahustavad ja eemaldavad mustuse vaid ühe tõmbega. Võimsad imemisturbiinid tagavad enneolematult madala jääkniiskuse.
Otse asja juurde: plekkide vastu kompaktse Puzzi 2/1 Bp-ga
Väike, kuid võimas: akutoitel töötav tekstiilipesur Puzzi 2/1 Bp on kompaktne, kerge ja paindlik. See eemaldab usaldusväärselt nii värsked kui ka kuivanud plekid polstrilt, vaipadelt ja kardinatelt. Kõik, mida vajad: mitmekülgne ja akutoitel töötav tekstiilipesur paistab silma oma lihtsa käsitsemise ja erakordse puhastusvõime poolest, tagades tekstiilidele laitmatu puhtuse. Pole plekki, mida see ei suudaks eemaldada: käepärane Puzzi 2/1 Bp eemaldab kõik plekid kiiresti ja tõhusalt.
Väikestest vaipadest diivaniteni: akutoitel Puzzi 9/1 Bp saab kõigega hakkama
Pindmine puhastus? Mitte mingil juhul! Akutoitel töötav tekstiilipesur Puzzi 9/1 Bp on ideaalne abiline professionaalseks puhastuseks, pakkudes erakordset mitmekülgsust ja sobides paljudele erinevatele pindadele. See kompaktne tekstiilipesur puhastab põhjalikult kuni kiududeni välja – olgu tegemist väikeste vaiba- ja tekstiilpindade või polstriga, näiteks tugitoolide ja diivanitega. Pistikupesa pole? Pole probleemi! Võimas akutoide asendab toitekaabli, tagades veelgi suurema tõhususe ja liikumisvabaduse puhastustöödel.
PUHTAD TEKSTIILID – IGAL POOL.
Meie akutoitel Puzzi Bp tekstiilipesurid teevad selle võimalikuks.
JUHTMEVABA. LIHTSALT VÕIMAS.
36 V Kärcher Battery Power – võimas valik juhtmevabaks puhastuseks ilma jõudluse vähenemiseta.
TÄIELIKULT PAINDLIK JA ÜHILDUV
Puzzi 9/1 Bp tekstiilipesuri võimas 36 V aku sobib kõigi Kärcheri 36 V Battery Power platvormi puhastusseadmetega. Seda nimetame tõeliseks paindlikkuseks!
NEED ON TEIE EELISED
Võimas 36 V Kärcher Battery Power+ aku
Juhtmevaba paindlikkus kohtub võimsa jõudlusega: aku ühildub kõigi 36 V Kärcher Battery Power+ platvormi seadmetega.
Alati hästi informeeritud
„Hääl” seestpoolt: 36 V aku suhtleb kasutajaga, tuvastab seadme, teatab pihustamise või imemise tööaja ning on isegi veekindel juhuks, kui seade puutub kokku veega.
Vastupidav ja tugev disain
Kompaktne ja kulumiskindel konstruktsioon, puhastusainetele vastupidav pihustuspump ning suure imemisvõimega turbiinid muudavad Puzzi Bp erakordselt vastupidavaks ja ökonoomseks.
Tõhus sügavpuhastus kiududeni
Ainus, mis jääb alles, on värske ja puhas tunne: Puzzi Bp akutoitel tekstiilipesurid tagavad tekstiilidele sügavpuhastuse ja hügieeni kuni kiududeni välja.
Suurepärane imemisvõime
Puzzi mitte ainult ei puhasta tõhusalt, vaid omab ka muljetavaldavat imemisjõudu. See tagab, et tekstiilid jäävad vaid kergelt niiskeks ja on kiiresti taas kasutusvalmis.
Lihtne kasutamine
Alates suurtest lülititest kuni praktiliste konteinerlahenduste ja ergonoomiliste tarvikuteni – Puzzi Bp rõõmustab kasutajaid oma lihtsa ja mugava kasutusloogikaga.
PUHASTUS IGAL POOL – ÜLEVAADE TÖÖOMADUSTEST
Üks masin, kaks funktsiooni: pihustamine ja ekstraheerimine ühe seadmega
Puzzi Bp abil pihustate puhastusvahendi otse puhastatavale pinnale ja seejärel imetakse lahtitulnud mustus koos puhastusvahendiga tagasi. Sõltuvalt määrdumise tasemest saab seda teha ühes etapis – pihustamine ja ekstraheerimine samaaegselt – või kahes etapis: esmalt pihustamine, lühike toimeaeg ja seejärel imemine.
Võimas 36 V aku
Juhtmevaba liikumisvabadus sügavpuhastuseks kõikjal, kus tekstiilid seda vajavad.
Ülimalt lihtne kasutuskontseptsioon
Olenemata sellest, kas kasutatakse lihtsat pöördlülitit või suuri nuppe, saab pihustus- ja imemisfunktsiooni vaevata sisse ja välja lülitada. See tagab, et masinat on võimalik kasutada ilma täiendavate juhisteta.
Kiire ja mugav kasutus
Täielikult eemaldatavad veepaagid Puzzi 2/1 Bp-l ja nutikas 2-in-1 veekonteiner Puzzi 9/1 Bp-l teevad puhta ja musta vee käsitsemise lihtsaks ja vaevatuks.
Tead alati, mis toimub
Tänu Kärcher Puzzi läbipaistvale aknale saate jälgida, kuidas mustuseosakesed liiguvad polstri- ja põrandanotsikust läbi käepideme masina kaane suunas.
Õige puhastusvahend
CarpetPro sarja puhastusvahendid on ideaalne partner tekstiilide puhastamiseks Puzzi abil. Olgu eelistuseks pulber, tabletid või vedel puhastusvahend – meie tooted on loodud professionaalseks kasutamiseks ja tagavad suurepärase puhastustulemuse.
TEHNOLOOGIA ÜLEVAADE
Kärcher Puzzi 9/1 Bp eristub oma põhjaliku varustuse, suure paindlikkuse ja asukohast sõltumatu puhastustõhususe poolest. Maailma esimene juhtmevaba vaibapuhastusmasin tagab nutika tehnoloogia abil igapäevases kasutuses täieliku liikuvuse ja paindliku puhastuse otse kohapeal.
Kaasaskantavus
- Ergonoomiline kandesang
- Võimaldab mugavalt ühe käega kanda
- Hästi tasakaalustatud ja mugav kasutada
Kompaktne disain
- Vastupidav ja tugev konstruktsioon
- Säästlik tänu pikale kasutuseale
- Tugev ja kulumiskindel membraanpump
Teised eelised
- Ergonoomilise disainiga ja eriti lühike polstriotsik
- Ideaalne kitsastes kohtades kasutamiseks (nt sõidukite salongis)
- Ergonoomiline disain
LOODUD PROFESSIONAALIDELT PROFESSIONAALIDELE – KELLELE SOBIB Puzzi 9/1 BP?
Puzzi 9/1 Bp sobib eriti hästi professionaalseks kasutamiseks kõikjal, kus tekstiilid (nagu padjad või vaibad) vajavad süvapuhastust. Pistikupesadest sõltumatu töötamine tagab, et tööstuskasutajad saavad tekstiilpindu puhastada ka ebaharilikes kohtades kiiresti ja tõhusalt.
Hoonete hooldusteenuse pakkujad
- Professionaalne tekstiilide puhastus avalikes ruumides, nagu vastuvõtud, koosolekuruumid ja konverentsisaalid
- Paindlik ja juhtmevaba polstripuhastus isegi terrassil
Hotellid ja toitlustusasutused
- Professionaalne juhtmevaba polstripuhastus kõikidele tekstiilidele, olgu see vaip või mööbel.
- Tõhus plekkide eemaldamine isegi õrnadelt tekstiilidelt.
Autotööstus
- Professionaalne polstripuhastus sõidukite salongidele
- Kohvi- ja isegi ketšupiplekkide eemaldamine
- Kiire ja juhtmevaba polstripuhastus ka parkimisalal
Restoranid ja toitlustus
- Professionaalne toolide ja igasuguse polsterdatud mööbli puhastus
- Kõigi plekkide tõhus eemaldamine – olgu see kohv, mahl, punane vein, õlu, ketšup, või
Avalik sektor
- Tolmupüüdmis- ja uksemattide puhastus sissepääsualal
- Polsterdatud toolide puhastus konverentsi- ja koosolekuruumides
- Toolide puhastus kontorites ja koosolekuruumides