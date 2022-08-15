MAKSIMUMVÕIMSUS SUURTELE JA VÄIKESTELE

Uued akutolmuimejad mitte ainult ei näe head välja, vaid nende hästi läbi mõeldud ergonoomiline disain muudab tolmu imemise lihtsaks isegi näiteks mööbli alt, nii et teie kodu näeb säravpuhas välja põrandast laeni. Pikkadeks tööperioodideks kasutage lihtsalt lukustusnuppu, nii ei pea te toitenuppu pikalt ise all hoidma. Ja säästmisest rääkides: kotita süsteemi eeliseks on see, et te ei pea ostma ka kalleid tolmukotte. Tolmukoti ebakindla eemaldamise ja asendamise asemel tühjendage tolmukonteiner lihtsalt ühe nupuvajutusega. Väiksemad majapidamised saab juhtmevabalt ja peaaegu pingutuseta puhastada varstolmuimejaga VC 4 Cordless myHome. Suuremate eluruumide korral on õigeks valikuks juhtmeta varstolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily. Selle veelgi võimsam harjadeta mootor ja põrandaotsiku LED-valgustus võimaldavad teil kogu kodu säravpuhtaks saada kuni 50-minutilise tööajaga.

Kõik, kes hindavad maksimaalset mugavust ja uuenduslikku tehnoloogiat, valivad juhtmeta varstolmuimeja VC 7 Cordless yourMax. Tolmu imemine on veelgi lihtsam ja tõhusam masina uuendusliku tolmuanduri abiga. Automaatne tolmu tuvastamise funktsioon ja võimsuse juhtfunktsioon võimaldavad töötada veelgi kauem – kuni 60 minutit.