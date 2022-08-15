Akutolmuimejad
Akutolmuimejad on kohe kasutusvalmis ja avaldavad muljet oma maksimaalse liikumisvabadusega, suure töövõime ja kuni 60-minutilise tööajaga. Nende hästi läbi mõeldud ergonoomiline disain muudab tolmu imemise lihtsaks isegi näiteks mööbli alt, nii et teie kodu näeb säravpuhas välja põrandast laeni. Tolm ja mustus on eemaldatud vaid hetkega. Ja säästmisest rääkides: kotita süsteemi eeliseks on see, et te ei pea ostma ka kalleid tolmukotte.
MAKSIMUMVÕIMSUS SUURTELE JA VÄIKESTELE
Uued akutolmuimejad mitte ainult ei näe head välja, vaid nende hästi läbi mõeldud ergonoomiline disain muudab tolmu imemise lihtsaks isegi näiteks mööbli alt, nii et teie kodu näeb säravpuhas välja põrandast laeni. Pikkadeks tööperioodideks kasutage lihtsalt lukustusnuppu, nii ei pea te toitenuppu pikalt ise all hoidma. Ja säästmisest rääkides: kotita süsteemi eeliseks on see, et te ei pea ostma ka kalleid tolmukotte. Tolmukoti ebakindla eemaldamise ja asendamise asemel tühjendage tolmukonteiner lihtsalt ühe nupuvajutusega. Väiksemad majapidamised saab juhtmevabalt ja peaaegu pingutuseta puhastada varstolmuimejaga VC 4 Cordless myHome. Suuremate eluruumide korral on õigeks valikuks juhtmeta varstolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily. Selle veelgi võimsam harjadeta mootor ja põrandaotsiku LED-valgustus võimaldavad teil kogu kodu säravpuhtaks saada kuni 50-minutilise tööajaga.
Kõik, kes hindavad maksimaalset mugavust ja uuenduslikku tehnoloogiat, valivad juhtmeta varstolmuimeja VC 7 Cordless yourMax. Tolmu imemine on veelgi lihtsam ja tõhusam masina uuendusliku tolmuanduri abiga. Automaatne tolmu tuvastamise funktsioon ja võimsuse juhtfunktsioon võimaldavad töötada veelgi kauem – kuni 60 minutit.
VC 7 CORDLESS yourMAX
Praktiline seinakinnitus koos laadijaga
Hästi läbimõeldud filtrisüsteem
Lihtsasti vahetatavad lisatarvikud
LED-valgustusega liikuv põrandaotsik
Intuitiivne ekraan tagasiside ja laadimisoleku jaoks
Tolmuanduri tehnoloogia
VC 6 CORDLESS ourFAMILY
Praktiline seinakinnitus koos laadijaga
Hästi läbimõeldud filtrisüsteem
Lihtsasti vahetatavad lisatarvikud
LED-valgustusega liikuv põrandaotsik
Intuitiivne ekraan tagasiside ja laadimisoleku jaoks
VC 4 CORDLESS myHOME
Praktiline seinakinnitus
Hästi läbimõeldud filtrisüsteem
Lihtsasti vahetatavad lisatarvikud
Liikuv põrandaotsik
Vaimustust tekitav ja mugavalt saavutatud puhtus
Kodumajapidamises tekib tolmu iga päev – olgu selleks toidupuru, lemmiklooma karvad või peen tolm. Seetõttu vajate iga natukese aja tagant kiiret ja paindlikku puhastuspartnerit. Kärcheri akuga varstolmuimejad on kohe kasutusvalmis, et eemaldada mustus mööbli alt, põrandatelt ja kõikidelt pindadelt vaid hetkega ja ilma erilise vaevata. Masinate kompaktne ja kerge disain muudab need lihtsasti käsitsetavaks ja hoiustatavaks. Kärcheri akutolmuimejatega on teil maksimaalne liikumisvabadus, ilma suure tolmuimeja tüütu kaasas vedamise või juhtme korduva sisestamiseta erinevatesse seinakontaktidesse. Varstolmuimejaga ulatute ka raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, näiteks diivani ääre või riiulite alla. Mitmekülgsete lisatarvikute abil saab akutolmuimeja kiiresti ja hõlpsasti muuta ka käsitolmuimejaks.
Akutoitel käsitolmuimejad
Akuga käsitolmuimeja CVH 2
Võimas esitlus: käsitolmuimeja CVH 2 on kerge ja kompaktne, mistõttu on see käepäraselt kasutatav igaks väiksemaks puhastustööks köögis, elutoas, magamistoas või sõiduki salongis. Tänu oma suurele imivõimsusele eemaldab see pinnalt kiiresti purud, juuksekarvad ja tolmu. Selle lihtsasti puhastatav kaheastmeline filtrisüsteem tagab puhta heitõhu.