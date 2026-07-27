Tarvikud

Rohkem aega oluliste asjade jaoks: ideaalselt koordineeritud puhastustavikud käsitsi puhastamiseks. Suurema tõhususe ja kiiruse jaoks hetkega.

Kärcher Ohutus

Ohutus

Ohutus on alati esmatähtis. Hoiatused suurendavad tähelepanelikkust ja hoiatavad õigeaegselt võimalike ohtude ja takistuste eest.

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Kärcher Tööriistavöö

Tööriistavöö

Alati tööl, alati käepärast. Nende mugavate tööriistavöödega on puhastusvahendid ja käsitsi puhastamiseks mõeldud tarvikud alati käepärast.

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Kärcher Puhastussvammid ja käepidemed

Puhastussvammid ja käepidemed

Iga rakenduse jaoks: meie suur valik erinevaid patju ja hoidikuid kõigi valdkondade puhastusspetsialistidele. Praktilised toimingud lihtsateks ja tõhusateks puhastusprotsessideks.

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Kärcher Käsnad

Käsnad

Ärge muretsege! Meie ulatuslik käsnade valik pakub ideaalse lahenduse igale vajadusele. Tippkvaliteet usaldusväärse puhastustulemuse saavutamiseks.

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Kärcher WC tarvikud

WC tarvikud

Tõelised professionaalid oma alal. Meie kvaliteetsed tarvikud tualettruumide ja sanitaarruumide hügieeniliseks puhastamiseks.

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Kärcher Prügikastid

Prügikastid

Kõigile, kes jäätmeid käsitlevad. Meie kvaliteetsed prügikastid erinevates suurustes ja kujundustes sobivad kogu jäätmete usaldusväärseks kogumiseks ja kõrvaldamiseks.

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