Tarvikud
Rohkem aega oluliste asjade jaoks: ideaalselt koordineeritud puhastustavikud käsitsi puhastamiseks. Suurema tõhususe ja kiiruse jaoks hetkega.
Ohutus
Ohutus on alati esmatähtis. Hoiatused suurendavad tähelepanelikkust ja hoiatavad õigeaegselt võimalike ohtude ja takistuste eest.
Tööriistavöö
Alati tööl, alati käepärast. Nende mugavate tööriistavöödega on puhastusvahendid ja käsitsi puhastamiseks mõeldud tarvikud alati käepärast.
Puhastussvammid ja käepidemed
Iga rakenduse jaoks: meie suur valik erinevaid patju ja hoidikuid kõigi valdkondade puhastusspetsialistidele. Praktilised toimingud lihtsateks ja tõhusateks puhastusprotsessideks.
Käsnad
Ärge muretsege! Meie ulatuslik käsnade valik pakub ideaalse lahenduse igale vajadusele. Tippkvaliteet usaldusväärse puhastustulemuse saavutamiseks.
WC tarvikud
Tõelised professionaalid oma alal. Meie kvaliteetsed tarvikud tualettruumide ja sanitaarruumide hügieeniliseks puhastamiseks.
Prügikastid
Kõigile, kes jäätmeid käsitlevad. Meie kvaliteetsed prügikastid erinevates suurustes ja kujundustes sobivad kogu jäätmete usaldusväärseks kogumiseks ja kõrvaldamiseks.