Koristuskäru, transpordikäru ja mobiilsed ämbrisüsteemid
Erinev põhivarustus, modulaarne ja ergonoomiline konstruktsioon ning meie koristuskärude vastupidavus võimaldavad tõhusat ja ökonoomset hoolduspuhastust.
Classic
Meie vastupidavad koristuskärud on kompaktsed, paindlikud ja laiendatavad moodulitega. Need pakuvad kohandatud lahenduse igale objektipuhastuse nõudele.
Hotellikärud
Kärcheri hotellikärud vastavad hotellisektori erivajadustele tänu esteetika ja funktsionaalsuse ideaalsele ühendusele. Need pakuvad piisavalt ruumi rätikutele, tualettpaberirullidele, prügikottidele jne. Manööverdatavad rattad muudavad kärusid liikuvaks ja võimaldavad lihtsat liikumist toast tuppa.
Ühe ja kahe ämbriga kärud
Meie ühe- ja kahe ämbriga kärude ulatuslik valik pakub ideaalse lahenduse igale rakendusele. Lihtne ja praktiline kasutamine tagab puhastustulemuse kõrgeimal tasemel.