Koristuskäru, transpordikäru ja mobiilsed ämbrisüsteemid

Erinev põhivarustus, modulaarne ja ergonoomiline konstruktsioon ning meie koristuskärude vastupidavus võimaldavad tõhusat ja ökonoomset hoolduspuhastust.

Kärcher Classic

Classic

Meie vastupidavad koristuskärud on kompaktsed, paindlikud ja laiendatavad moodulitega. Need pakuvad kohandatud lahenduse igale objektipuhastuse nõudele.

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Kärcher Hotellikärud

Hotellikärud

Kärcheri hotellikärud vastavad hotellisektori erivajadustele tänu esteetika ja funktsionaalsuse ideaalsele ühendusele. Need pakuvad piisavalt ruumi rätikutele, tualettpaberirullidele, prügikottidele jne. Manööverdatavad rattad muudavad kärusid liikuvaks ja võimaldavad lihtsat liikumist toast tuppa.

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Kärcher Ühe ja kahe ämbriga kärud

Ühe ja kahe ämbriga kärud

Meie ühe- ja kahe ämbriga kärude ulatuslik valik pakub ideaalse lahenduse igale rakendusele. Lihtne ja praktiline kasutamine tagab puhastustulemuse kõrgeimal tasemel.

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Kärcher