Põrandate ja pindade kuivpuhastus
Meie kvaliteetsed tooted muudavad pindade ja põrandate kuivpuhastuse väga lihtsaks. Tänu kasulikule abilisele saab puhastuse tehtud kiirelt – vaevata ja lihtsalt.
Põranda pühkimine
Meie käsipuhastus tööriistadega ei jää põrandale ühtegi tolmuosakest. Tolmuvaba põrandapuhastus on lihtne tänu kasulikule abilisele – ulatuslik ja pikaajaline.
Pühkimine
Pühkimine võib tõesti olla nii lihtne. Pühkimine tehakse oluliselt lihtsamaks meie kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest valmistatud toodete abil. Nii pühivad tõelised puhastusspetsialistid.
Pindade pühkimine
Vaevatu tolmu pühkimine: meie seadmed aitavad tolmu eemaldada ja saavutavad tõhusa tolmu sidumise kõigil pindadel ja esemetel. See tähendab, et pinnale ei jää ühtegi tolmuosakest.