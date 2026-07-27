Põrandate ja pindade kuivpuhastus

Meie kvaliteetsed tooted muudavad pindade ja põrandate kuivpuhastuse väga lihtsaks. Tänu kasulikule abilisele saab puhastuse tehtud kiirelt – vaevata ja lihtsalt.

Kärcher Põranda pühkimine

Põranda pühkimine

Meie käsipuhastus tööriistadega ei jää põrandale ühtegi tolmuosakest. Tolmuvaba põrandapuhastus on lihtne tänu kasulikule abilisele – ulatuslik ja pikaajaline.

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Kärcher Pühkimine

Pühkimine

Pühkimine võib tõesti olla nii lihtne. Pühkimine tehakse oluliselt lihtsamaks meie kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest valmistatud toodete abil. Nii pühivad tõelised puhastusspetsialistid.

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Kärcher Pindade pühkimine

Pindade pühkimine

Vaevatu tolmu pühkimine: meie seadmed aitavad tolmu eemaldada ja saavutavad tõhusa tolmu sidumise kõigil pindadel ja esemetel. See tähendab, et pinnale ei jää ühtegi tolmuosakest.

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