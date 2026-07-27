Põranda pühkimine

Meie käsipuhastus tööriistadega ei jää põrandale ühtegi tolmuosakest. Tolmuvaba põrandapuhastus on lihtne tänu kasulikule abilisele – ulatuslik ja pikaajaline.

Kärcher Ühekordsed mopid

Ühekordsed mopid

Tippkvaliteet maksimaalselt tolmu eemaldamiseks. Ühekordseks kasutamiseks immutatud kleeplinad, mis näitavad suurepärast puhastustulemust ja head libisemiskäitumist.

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Kärcher Korduvkasutatavad mopid

Korduvkasutatavad mopid

Pestavad mopid lahtise tolmu kiireks eemaldamiseks.

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Kärcher Mopialused ühekordsete moppide jaoks

Mopialused ühekordsete moppide jaoks

Professionaalne tolmueemaldus hügieenilise ja paindliku mopialusega

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Kärcher Mopialused

Mopialused

Kvaliteetne ja usaldusväärne mopialus professionaalseks tolmu kogumiseks.

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Kärcher