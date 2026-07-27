Põranda pühkimine
Meie käsipuhastus tööriistadega ei jää põrandale ühtegi tolmuosakest. Tolmuvaba põrandapuhastus on lihtne tänu kasulikule abilisele – ulatuslik ja pikaajaline.
Ühekordsed mopid
Tippkvaliteet maksimaalselt tolmu eemaldamiseks. Ühekordseks kasutamiseks immutatud kleeplinad, mis näitavad suurepärast puhastustulemust ja head libisemiskäitumist.
Korduvkasutatavad mopid
Pestavad mopid lahtise tolmu kiireks eemaldamiseks.
Mopialused ühekordsete moppide jaoks
Professionaalne tolmueemaldus hügieenilise ja paindliku mopialusega
Mopialused
Kvaliteetne ja usaldusväärne mopialus professionaalseks tolmu kogumiseks.