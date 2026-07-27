Pühkimine
Pühkimine võib tõesti olla nii lihtne. Pühkimine tehakse oluliselt lihtsamaks meie kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest valmistatud toodete abil. Nii pühivad tõelised puhastusspetsialistid.
Tolmuharjad ja kühvlid
Asendamatu abiline igapäevaelus: klassikaline viis jämeda mustuse korjamiseks kõigis keskkondades.
Varred ja käepidemed
Ergonoomiline ja tõhus jämeda mustuse ja tolmu eemaldamine otse konteinerisse.
Prügihaaratsid
Jäätmete kõrvaldamine väljas ja sees: esemete lihtne tõstmine ilma kummardamiseta ja sirutamiseta.