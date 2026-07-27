Pühkimine

Pühkimine võib tõesti olla nii lihtne. Pühkimine tehakse oluliselt lihtsamaks meie kvaliteetsetest ja vastupidavatest materjalidest valmistatud toodete abil. Nii pühivad tõelised puhastusspetsialistid.

Kärcher Tolmuharjad ja kühvlid

Tolmuharjad ja kühvlid

Asendamatu abiline igapäevaelus: klassikaline viis jämeda mustuse korjamiseks kõigis keskkondades.

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Kärcher Varred ja käepidemed

Varred ja käepidemed

Ergonoomiline ja tõhus jämeda mustuse ja tolmu eemaldamine otse konteinerisse.

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Kärcher Prügihaaratsid

Prügihaaratsid

Jäätmete kõrvaldamine väljas ja sees: esemete lihtne tõstmine ilma kummardamiseta ja sirutamiseta.

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Kärcher