Pindade märgpuhastus
Ergonoomiliselt kujundatud tooted pindade märgpuhastuseks. Suurepärane puhastustõhusus tippkvaliteediga, mis garanteerib usaldusväärse puhtuse.
Pindade puhastus
Midagi muud kui pealiskaudne: meie ideaalselt koordineeritud tekstiilid saavad hakkama iga pinnapuhastuse väljakutsega ja tagavad saastunud piirkondade usaldusväärse puhastamise.
Klaasipuhastus
Kristallselge: meie ulatuslik valik klaasipindade niiskeks ja märjaks puhastamiseks pakub alati optimaalse lahenduse kõigile kasutusvaldkondadele klaasil.
Holders
Optimaalse haarde jaoks: õiged pinna märgpuhastusmasinad on otsustavad suurepäraselt puhaste alade jaoks. Siin on esmatähtis ergonoomiline disain ja produktiivsus.