Pindade märgpuhastus

Ergonoomiliselt kujundatud tooted pindade märgpuhastuseks. Suurepärane puhastustõhusus tippkvaliteediga, mis garanteerib usaldusväärse puhtuse.

Kärcher Pindade puhastus

Pindade puhastus

Midagi muud kui pealiskaudne: meie ideaalselt koordineeritud tekstiilid saavad hakkama iga pinnapuhastuse väljakutsega ja tagavad saastunud piirkondade usaldusväärse puhastamise.

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Kärcher Klaasipuhastus

Klaasipuhastus

Kristallselge: meie ulatuslik valik klaasipindade niiskeks ja märjaks puhastamiseks pakub alati optimaalse lahenduse kõigile kasutusvaldkondadele klaasil.

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Kärcher Holders

Holders

Optimaalse haarde jaoks: õiged pinna märgpuhastusmasinad on otsustavad suurepäraselt puhaste alade jaoks. Siin on esmatähtis ergonoomiline disain ja produktiivsus.

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Kärcher