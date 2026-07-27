Põrand - märgpuhastus

Õige varustus põrandate ökonoomseks ja tõhusaks märjaks puhastamiseks – eriti alades, kuhu on masinaga raske ligipääseda.

Kärcher Mopid

Mopid

Mopid erinevate materjalide ja struktuuridega – sobivad sihipäraseks kasutamiseks individuaalseteks puhastusotstarveteks. Parimateks käsitsi puhastustöödeks Kärcheri standardite järgi.

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Kärcher Mopialused

Mopialused

Säravalt puhtad põrandad ja usaldusväärne põrandahügieen hetkega. Õigete märgpuhastusmasinatega. Ergonoomiline disain maksimaalse produktiivsuse ja kiiruse tagamiseks.

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Kärcher Mopisüsteemid

Mopisüsteemid

Õige mopp tähendab puhast lahendust. Meie moppide süsteemid tagavad maksimaalse puhastustulemuse lühikese ajaga. Lihtne kasutada, saab kiiresti ja otse kasutusele võtta.

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Kärcher Käepidemed

Käepidemed

Õige käepide viib soovitud tulemuseni. Iga vajaduse korral on valida erinevaid käepidemeid. Sobib kasutamiseks tavaliste tolmu-, niiske- ja märjapühkimismasinatega.

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Kärcher Pihustusmopisüsteemid

Pihustusmopisüsteemid

Kompaktsed, ruumisäästlikud pihustusüsteemid põrandakatte niiskeks ja märjaks puhastamiseks. Pihustamisfunktsiooniga moppide süsteemid lihtsateks ja ruumisäästlikeks puhastusprotsessideks.

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Kärcher Põrandakuivatajad

Põrandakuivatajad

Lihtsalt lükkab mustuse minema. Meie ulatuslik veekaabitsate valik võimaldab kiiret ja lihtsat vedelike ning kuiva ja lahtise mustuse eemaldamist.

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Kärcher