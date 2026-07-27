Põrand - märgpuhastus
Õige varustus põrandate ökonoomseks ja tõhusaks märjaks puhastamiseks – eriti alades, kuhu on masinaga raske ligipääseda.
Mopid
Mopid erinevate materjalide ja struktuuridega – sobivad sihipäraseks kasutamiseks individuaalseteks puhastusotstarveteks. Parimateks käsitsi puhastustöödeks Kärcheri standardite järgi.
Mopialused
Säravalt puhtad põrandad ja usaldusväärne põrandahügieen hetkega. Õigete märgpuhastusmasinatega. Ergonoomiline disain maksimaalse produktiivsuse ja kiiruse tagamiseks.
Mopisüsteemid
Õige mopp tähendab puhast lahendust. Meie moppide süsteemid tagavad maksimaalse puhastustulemuse lühikese ajaga. Lihtne kasutada, saab kiiresti ja otse kasutusele võtta.
Käepidemed
Õige käepide viib soovitud tulemuseni. Iga vajaduse korral on valida erinevaid käepidemeid. Sobib kasutamiseks tavaliste tolmu-, niiske- ja märjapühkimismasinatega.
Pihustusmopisüsteemid
Kompaktsed, ruumisäästlikud pihustusüsteemid põrandakatte niiskeks ja märjaks puhastamiseks. Pihustamisfunktsiooniga moppide süsteemid lihtsateks ja ruumisäästlikeks puhastusprotsessideks.
Põrandakuivatajad
Lihtsalt lükkab mustuse minema. Meie ulatuslik veekaabitsate valik võimaldab kiiret ja lihtsat vedelike ning kuiva ja lahtise mustuse eemaldamist.