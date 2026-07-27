Aknapesu

Tippkvaliteet professionaalidele. Triibuvaba klaasi puhastamine nõuab ergonoomilist disaini, turvalisi ühendusdetaile ja mitmekülgseid komponente. Turvaliseks ja ökonoomseks tööks.

Kärcher Aknakaabitsad ja terad

Aknakaabitsad ja terad

Puhas ja turvaline: erinevates versioonides ergonoomilised aknakaabitsad ja -terad võimaldavad lihtsat ja ohutut liimijääkide eemaldamist.

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Kärcher Klaasipesur

Klaasipesur

Kvaliteetsed pesurikatete ümbrised erinevatest tekstiilidest.

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Kärcher T-varred

T-varred

Meie kvaliteetsed ergonoomiliselt kujundatud T-raamid on ideaalne viis, kuidas kasutada meie klaasipesuri katteid

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Kärcher Klaasikuivataja käepidemed

Klaasikuivataja käepidemed

Kõik kontrolli all: meie kvaliteetsete ja ergonoomiliste käepidemete abil tunduvad erinevad aknapuhastuse tarvikud teie käes alati turvalised ja stabiilsed.

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Kärcher Klaasipuhasti liistud ja vahetuskummid

Klaasipuhasti liistud ja vahetuskummid

Triibuvaba puhastamiseks: professionaalsed aknapuhastuse tarvikud valmistatud roostevabast terasest V-kujulise väljalõikega ja spetsiaalselt kujundatud vulkaniseeritud kummist: äärmiselt elastsed ja vastupidavad.

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Kärcher Ämber

Ämber

Aknapesu ämbrid on spetsiaalselt loodud kasutamiseks aknapesurite ja -pühkijatega.

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Kärcher Aknapuhastuskomplekt

Aknapuhastuskomplekt

Ideaalne sobivus: spetsiaalselt koostatud komplektid sisaldavad palju kasulikke tooteid klaasi, akende, samuti päikesepaneelide professionaalseks puhastamiseks.

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Kärcher Tarvikud

Tarvikud

Ohutu töötamine maapinnalt: meie äärmiselt stabiilsed teleskoopvardad usaldusväärse kinnitustehnoloogiaga ja spetsiaalse koonusega. Tööriista kindel kinnitamine ilma keeramiseta.

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