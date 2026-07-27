Aknapesu
Tippkvaliteet professionaalidele. Triibuvaba klaasi puhastamine nõuab ergonoomilist disaini, turvalisi ühendusdetaile ja mitmekülgseid komponente. Turvaliseks ja ökonoomseks tööks.
Aknakaabitsad ja terad
Puhas ja turvaline: erinevates versioonides ergonoomilised aknakaabitsad ja -terad võimaldavad lihtsat ja ohutut liimijääkide eemaldamist.
Klaasipesur
Kvaliteetsed pesurikatete ümbrised erinevatest tekstiilidest.
T-varred
Meie kvaliteetsed ergonoomiliselt kujundatud T-raamid on ideaalne viis, kuidas kasutada meie klaasipesuri katteid
Klaasikuivataja käepidemed
Kõik kontrolli all: meie kvaliteetsete ja ergonoomiliste käepidemete abil tunduvad erinevad aknapuhastuse tarvikud teie käes alati turvalised ja stabiilsed.
Klaasipuhasti liistud ja vahetuskummid
Triibuvaba puhastamiseks: professionaalsed aknapuhastuse tarvikud valmistatud roostevabast terasest V-kujulise väljalõikega ja spetsiaalselt kujundatud vulkaniseeritud kummist: äärmiselt elastsed ja vastupidavad.
Ämber
Aknapesu ämbrid on spetsiaalselt loodud kasutamiseks aknapesurite ja -pühkijatega.
Aknapuhastuskomplekt
Ideaalne sobivus: spetsiaalselt koostatud komplektid sisaldavad palju kasulikke tooteid klaasi, akende, samuti päikesepaneelide professionaalseks puhastamiseks.
Tarvikud
Ohutu töötamine maapinnalt: meie äärmiselt stabiilsed teleskoopvardad usaldusväärse kinnitustehnoloogiaga ja spetsiaalse koonusega. Tööriista kindel kinnitamine ilma keeramiseta.