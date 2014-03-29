Sukelpumbad
Meie sukelpumbad - veenvalt usaldusväärsed. Kärcheri sukelpumbad on varustatud keraamilise liugtihendiga - see on järele proovitud ja testitud lahendus, mida kasutatakse sageli professionaalsete pumpade ehituses. Kvaliteetne tihend teeb pumbad tugevamaks, pikendab nende kasutusaega ja muudab need ideaalseks nõudlike eraklientide vajaduste rahuldamiseks. Meie reovee sukelpumbad toimetavad samuti raskusteta vee punktist A punkti B. Pinnalt vett imevad sukelpumbad pumpavad vett, kuni veetase langeb ühe millimeetrini, mis tagab seega meeldiva, kuiva tulemuse. Uus pinnalt vett imav reovee sukelpump vastab mõlemale nõudmisele ja sobib seega mitmesugustele erinevatele pumpamistöödele.
Sukelpumbad musta vee jaoks
Vastupidavad igas olukorras ja eriti pika elueaga - musta vee jaoks mõeldud sukelpumad teevad oma töö ideaalselt seal, kus neid vaja on. Need on esimene valik üleujutuse korral kui on vaja kiiresti tegutseda, kuid sobivad suurepäraselt ka näiteks dekoratiivsete aiatiikide tühjendamiseks enne puhastamist. Reovesi võib sisaldada osakesi, mille terasuurus on kuni 30 mm."
Sukelpumbad puhta vee jaoks
Puhta vee sukelpumbad suudavad transportida puhast või kergelt saastunud vett, mis sisaldab osakesi kuni 5 mm. Pinnalt vee imemine tähendab, et tänu kokkupandavale alusele saab vett välja pumbata kuni 1 mm tasemeni, saavutades mopikuiva tulemuse. Ideaalne, kui on vaja tühjendada aiabasseini või eemaldada vesi keldrist.
Kasutusvaldkonnad
Sõltuvalt kasutusvaldkonnast ja pumbatavas vees sisalduvate mustuseosakeste suurusest soovitatakse kasutada mustavee sukelpumpa või madala veetasemega töötavat sukelpumpa. Järgmine tabel näitab, missugune pump iga töö jaoks kõige paremini sobib.
Parimad omadused
Võimas, vastupidav ja eriti kauakestev – need on omadused, mida Kärcheri sukelpumbad pakuvad. Märkimisväärsel kõrgusel saavad nad hakkama mis tahes ülesandega kodus või selle ümbruses ja ja suudavad sõltuvalt tõhususklassist pumbata kuni 22 000 liitrit vett tunnis. Õlikambriga kaitstud keraamiline libistatav rõngastihend pikendab oluliselt kõigi Kärcheri sukelpumpade kasutusiga.
Kärcheri sukelpumpade omadused ja eelised
Äärmiselt kauakestev
Õlikambriga kaitstud keraamiline liugrõngastihend pikendab sukelpumpade eluiga.
Paindlik lülitustaseme reguleeriminent
Tänu reguleeritava kõrgusega ujuklülitile on lülitustaseme seadistamine eriti lihtne.
Täiuslik kaitse
Integreeritud kujul või valikulise lisavarustusena saadaval olev eelfilter kaitseb pumpa usaldusväärselt ummistuste eest.
Automaatne pumba käivitamine
Tasemeandur reageerib koheselt – isegi madalal veetasemel.
Mopikuiv tulemus
Kokkuvolditud jalgadega madala veetasemega töötavad sukelpumbad suudavad eemaldada vee 1 mm tasemeni nii, et maapinnale jääb mopiga eemaldatav veekiht.
Individuaalne lülitustase
Lülitustaset saab pidevalt reguleerida vaid tasemeanduri liigutamise abil.
Manuaalne või automaatne
Lihtne käsitsi sisse- ja väljalülitamine automaatrežiimile.
Kiire praktiline ühendus
Vooliku kasutamine on tänu ühendusele Quick Connect kiire ja lihtne.
Pumba võimsuse arvutamine
Otsustavateks kriteeriumiteks on siin töö käigus vajalik voolukiirus ja väljapumpamisrõhk (= sihtkoha kõrgus). Välja arvutatud väärtuse abil saate pumba töökõveralt valida kõige sobivama pumba.
Pumba jõudluskõver
Asjakohased kriteeriumid hõlmavad rakenduse jaoks vajalikku voolukiirust ja tarnerõhku (= tarnekõrgus). Pumba jõudluskõveralt saab arvutatud väärtusi kasutades valida sobiva pumba. Näidatud pumbad võivad erineda olenevalt igas riigis saadaolevast valikust.
Näidisarvutus õige sukelpumba valimiseks:
- Õige pumba valimine sõltub täielikult vee kogusest, mille saab välja arvutada järgmiselt: pikkus × laius × keskmine sügavus (m) × 1 000 = mahuti mahutavus (l). Maht: diameeter × diameeter × keskmine sügavus (m) × 0,78 × 1 000 = mahuti mahutavus (l).
(Näide: 6 m × 3 m × 1 m × 1 000 = 18 000 l)
- Valige sõltuvalt kasutusest mustaveepump või madalas vee kasutatav sukelpump. Sobiva pumbatüübi valimisel on abiks eespool toodud rakenduste ülevaade.
(Näide: madalas vees kasutatav sukelpump)
- Tutvuge teie vajadustele vastava joonisega kasutage sõltuvalt sellest, mis tüüpi voolikut soovite kasutada, suunistena pumbakõveraid või 10 m pikkuse 1" PrimoFlex® vooliku või 10 m pikkuse 1 1/4" tekstiilvooliku kõveraid.
(Näide: 1" PrimoFlex® voolik)
Arvutustulemuste näide:
Voolikukõvera ja pumbakõvera ristumiskohalt leiate vastavatele näitajatele ligikaudu vastava voolukiiruse. Jagage varem välja arvutatud veemaht leitud voolukiirusega (mille leiate horisontaalselt teljelt). Nii leiate pumba eeldatava tööaja tundides.
Kui teil on tarvis vee teisaldamisel arvesse võtta kõrguste vahet*, nihutage vastava vooluku kõverat lihtsalt vastava arvu meetrite jagu ülespoole. (Näide: maksimaalne kõrguste vahe = 1 m; kõverat tuleb vertikaalsel teljel ülespoole nihutada ühe meetri võrra.)
Pumba SP 9.000 Flat korral on ristumiskoht ligikaudu tasemel 3100 l/h ja pumba SP 17.000 Flat Level Sensor korral ligikaudu tasemel 5 000 l/h. See tähendab, et pumbaga SP 9.000 Flat kestab pumpamine umbes 5 ½ h. Pumbaga SP 17.000 Flat Level Sensor kulub tööle aga ainult 3 ½ h ja seega on see antud töö jaoks parimaks lahenduseks.
* Vee pinna ja vooliku otsa kõrguste vahe.
Lisaseadmed
Usaldusväärsete süsteemide pakkujana pakume klientidele ka hõikehõlmavat kvaliteetsete originaallisaseadmete valikut. Meie järeleproovitud pumbasüsteeme saab ju kodumajapidamises kasutada väga mitmel erineval moel. Kärcheri originaallisaseadmetega olete maksimaalselt valmis igaks elujuhtumiks.
Praktiline tekstiilvoolik
Roostevabast terasest klambri ja liblikaga painduv tekstiilvoolik on ühendatav tööriistade abita ning kergesti hoiule pandav.
Usaldusväärselt ühilduvad
Spiraal- ja aiavoolikud sobivad ideaalselt ühendamiseks iga Kärcheri pumbaga.
Kergesti ühendatavad
Kärcher vahe- ja ühendusdetailide abil on voolikud kergesti ja kindlalt vastavate pumpadega ühendatavad.
Täiuslikult varustatud
Eemaldatav eelfilter suurendab teie sukelpumba funktsionaalsust ja kaitseb tiivikut ummistuste eest.
Pumbale sobivad lisaseadmed leiate otse toote lehelt.
Pikendatud garantii
Siin saate BP Garden, BP Home, BP Home & Garden ja SP Dirt, SP Dual ja SP Flat garantiid pikendada kuni 5 aastani!