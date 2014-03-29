Parimad omadused

Võimas, vastupidav ja eriti kauakestev – need on omadused, mida Kärcheri sukelpumbad pakuvad. Märkimisväärsel kõrgusel saavad nad hakkama mis tahes ülesandega kodus või selle ümbruses ja ja suudavad sõltuvalt tõhususklassist pumbata kuni 22 000 liitrit vett tunnis. Õlikambriga kaitstud keraamiline libistatav rõngastihend pikendab oluliselt kõigi Kärcheri sukelpumpade kasutusiga.