Sukelpumbad

Meie sukelpumbad - veenvalt usaldusväärsed. Kärcheri sukelpumbad on varustatud keraamilise liugtihendiga - see on järele proovitud ja testitud lahendus, mida kasutatakse sageli professionaalsete pumpade ehituses. Kvaliteetne tihend teeb pumbad tugevamaks, pikendab nende kasutusaega ja muudab need ideaalseks nõudlike eraklientide vajaduste rahuldamiseks. Meie reovee sukelpumbad toimetavad samuti raskusteta vee punktist A punkti B. Pinnalt vett imevad sukelpumbad pumpavad vett, kuni veetase langeb ühe millimeetrini, mis tagab seega meeldiva, kuiva tulemuse. Uus pinnalt vett imav reovee sukelpump vastab mõlemale nõudmisele ja sobib seega mitmesugustele erinevatele pumpamistöödele.

Filter
Maksimaalne voolutugevus (l/h)
Tõstekõrgus (m)
230833 (bar)
Kasutusvaldkond
Seadmete omadused
  • Võrdle tooteid
  • |
0 Toodet
Submersible pumps for clear water and dirty water

Sukelpumbad musta vee jaoks

 

Vastupidavad igas olukorras ja eriti pika elueaga - musta vee jaoks mõeldud sukelpumad teevad oma töö ideaalselt seal, kus neid vaja on. Need on esimene valik üleujutuse korral kui on vaja kiiresti tegutseda, kuid sobivad suurepäraselt ka näiteks dekoratiivsete aiatiikide tühjendamiseks enne puhastamist. Reovesi võib sisaldada osakesi, mille terasuurus on kuni 30 mm."

Sukelpumbad puhta vee jaoks

 

Puhta vee sukelpumbad suudavad transportida puhast või kergelt saastunud vett, mis sisaldab osakesi kuni 5 mm. Pinnalt vee imemine tähendab, et tänu kokkupandavale alusele saab vett välja pumbata kuni 1 mm tasemeni, saavutades mopikuiva tulemuse. Ideaalne, kui on vaja tühjendada aiabasseini või eemaldada vesi keldrist.

 

 

Kasutusvaldkonnad

Sõltuvalt kasutusvaldkonnast ja pumbatavas vees sisalduvate mustuseosakeste suurusest soovitatakse kasutada mustavee sukelpumpa või madala veetasemega töötavat sukelpumpa. Järgmine tabel näitab, missugune pump iga töö jaoks kõige paremini sobib.

Areas of application for dirty water pumps
Areas of application for clear water pumps

Parimad omadused

Võimas, vastupidav ja eriti kauakestev – need on omadused, mida Kärcheri sukelpumbad pakuvad. Märkimisväärsel kõrgusel saavad nad hakkama mis tahes ülesandega kodus või selle ümbruses ja ja suudavad sõltuvalt tõhususklassist pumbata kuni 22 000 liitrit vett tunnis. Õlikambriga kaitstud keraamiline libistatav rõngastihend pikendab oluliselt kõigi Kärcheri sukelpumpade kasutusiga. 

 

Kärcheri sukelpumpade omadused ja eelised

Submersible pumps – Extremely long-lasting

Äärmiselt kauakestev

Õlikambriga kaitstud keraamiline liugrõngastihend pikendab sukelpumpade eluiga.

 

Submersible pumps – Flexible switching level adjustment

Paindlik lülitustaseme reguleeriminent

Tänu reguleeritava kõrgusega ujuklülitile on lülitustaseme seadistamine eriti lihtne.

 

Submersible pumps – Perfect protection

Täiuslik kaitse

 

Integreeritud kujul või valikulise lisavarustusena saadaval olev eelfilter kaitseb pumpa usaldusväärselt ummistuste eest.

Submersible pumps – Automatic pump start

Automaatne pumba käivitamine

 

Tasemeandur reageerib koheselt – isegi madalal veetasemel.

Submersible flat-suction pumps

Mopikuiv tulemus

Kokkuvolditud jalgadega madala veetasemega töötavad sukelpumbad suudavad eemaldada vee 1 mm tasemeni nii, et maapinnale jääb mopiga eemaldatav veekiht.

Submersible pumps – level sensor

Individuaalne lülitustase

Lülitustaset saab pidevalt reguleerida vaid tasemeanduri liigutamise abil.

Manual and automatic pump operation

Manuaalne või automaatne

Lihtne käsitsi sisse- ja väljalülitamine automaatrežiimile.

 

Easy hose connection

Kiire praktiline ühendus

Vooliku kasutamine on tänu ühendusele Quick Connect kiire ja lihtne.

Pumba võimsuse arvutamine

Otsustavateks kriteeriumiteks on siin töö käigus vajalik voolukiirus ja väljapumpamisrõhk (= sihtkoha kõrgus). Välja arvutatud väärtuse abil saate pumba töökõveralt valida kõige sobivama pumba.

Pumba jõudluskõver

Asjakohased kriteeriumid hõlmavad rakenduse jaoks vajalikku voolukiirust ja tarnerõhku (= tarnekõrgus). Pumba jõudluskõveralt saab arvutatud väärtusi kasutades valida sobiva pumba. Näidatud pumbad võivad erineda olenevalt igas riigis saadaolevast valikust.

Kärcher submersible pumps curve

Näidisarvutus õige sukelpumba valimiseks:

  1. Õige pumba valimine sõltub täielikult vee kogusest, mille saab välja arvutada järgmiselt: pikkus × laius × keskmine sügavus (m) × 1 000 = mahuti mahutavus (l). Maht: diameeter × diameeter × keskmine sügavus (m) × 0,78 × 1 000 = mahuti mahutavus (l).
    (Näide: 6 m × 3 m × 1 m × 1 000 = 18 000 l)
  2. Valige sõltuvalt kasutusest mustaveepump või madalas vee kasutatav sukelpump. Sobiva pumbatüübi valimisel on abiks eespool toodud rakenduste ülevaade.
    (Näide: madalas vees kasutatav sukelpump)
  3. Tutvuge teie vajadustele vastava joonisega kasutage sõltuvalt sellest, mis tüüpi voolikut soovite kasutada, suunistena pumbakõveraid või 10 m pikkuse 1" PrimoFlex® vooliku või 10 m pikkuse 1 1/4" tekstiilvooliku kõveraid.
    (Näide: 1" PrimoFlex® voolik)
Kärcher submersible pumps curve

Arvutustulemuste näide:

Voolikukõvera ja pumbakõvera ristumiskohalt leiate vastavatele näitajatele ligikaudu vastava voolukiiruse. Jagage varem välja arvutatud veemaht leitud voolukiirusega (mille leiate horisontaalselt teljelt). Nii leiate pumba eeldatava tööaja tundides.

Kui teil on tarvis vee teisaldamisel arvesse võtta kõrguste vahet*, nihutage vastava vooluku kõverat lihtsalt vastava arvu meetrite jagu ülespoole. (Näide: maksimaalne kõrguste vahe = 1 m; kõverat tuleb vertikaalsel teljel ülespoole nihutada ühe meetri võrra.)

Pumba SP 9.000 Flat korral on ristumiskoht ligikaudu tasemel 3100 l/h ja pumba SP 17.000 Flat Level Sensor korral ligikaudu tasemel 5 000 l/h. See tähendab, et pumbaga SP 9.000 Flat kestab pumpamine umbes 5 ½ h. Pumbaga SP 17.000 Flat Level Sensor kulub tööle aga ainult 3 ½ h ja seega on see antud töö jaoks parimaks lahenduseks.

* Vee pinna ja vooliku otsa kõrguste vahe.

 

 

Kärcher submersible pumps curve

Lisaseadmed

Usaldusväärsete süsteemide pakkujana pakume klientidele ka hõikehõlmavat kvaliteetsete originaallisaseadmete valikut. Meie järeleproovitud pumbasüsteeme saab ju kodumajapidamises kasutada väga mitmel erineval moel. Kärcheri originaallisaseadmetega olete maksimaalselt valmis igaks elujuhtumiks.

Gewebeschlauch

Praktiline tekstiilvoolik

Roostevabast terasest klambri ja liblikaga painduv tekstiilvoolik on ühendatav tööriistade abita ning kergesti hoiule pandav.

kompatibel

Usaldusväärselt ühilduvad

Spiraal- ja aiavoolikud sobivad ideaalselt ühendamiseks iga Kärcheri pumbaga.

Adapter

Kergesti ühendatavad

Kärcher vahe- ja ühendusdetailide abil on voolikud kergesti ja kindlalt vastavate pumpadega ühendatavad.

Vorfilter

Täiuslikult varustatud

Eemaldatav eelfilter suurendab teie sukelpumba funktsionaalsust ja kaitseb tiivikut ummistuste eest.

 

Pumbale sobivad lisaseadmed leiate otse toote lehelt.

Pikendatud garantii

Siin saate BP GardenBP Home, BP Home & Garden ja SP Dirt, SP Dual ja SP Flat garantiid pikendada kuni 5 aastani!

 

Extended warranty for pumps