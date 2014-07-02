Kuivpühkimismasinad/kuivpühkimismasinad vaakumiga

Kuivpühkimismasina eelised võrreldes käsiharjaga

Järelkõnnitav kuivpühkimismasin pakub võrreldes käsiharjaga mitmeid eeliseid. Suurim erinevus on kiirus – kuivpühkimismasin suudab töö ära teha kuni 12 korda kiiremini, säästes nii aega kui ka raha.

Lisaks on käsiharjaga pühkimine sageli füüsiliselt koormav ja väsitav. Meie masinate ergonoomiline disain ja lihtne käsitsemine tagavad mugava töö ning kaitsevad selga. Lihaspinged jäävad minevikku. Mootoriga lükatav kuivpühkimismasin vähendab koristamisega kaasnevat koormust veelgi.

Teine oluline eelis on see, et puhastamise käigus paiskub õhku märkimisväärselt vähem tolmu. Käsiharjaga pühkides lendleb tolm kontrollimatult õhku, samas kui kuivpühkimismasin suunab selle otse tolmukonteinerisse. See parandab õhukvaliteeti, vähendab allergilisi reaktsioone ja kaitseb pindasid kahjuliku tolmukihi kogunemise eest.

Kokkuvõttes on kuivpühkimismasin peamised eelised võrreldes käsiharjaga kiirus, parem ergonoomika, väiksem füüsiline koormus ja vähenev tolmuhulk.