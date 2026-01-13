Tehokas asinpuhdistusainetiiviste kaikkien vedenpitävien ja sileiden pintojen puhdistamiseen kuten lasi, ikkunat, peilit, suihkuseinät jne. Edesauttaa veden valumista, sekä pitää pinnat puhtaina pidempään. Sopii erinomaisesti käytettäväksi yhdessä Kärcher-ikkunapesurin suihkepullon kanssa.