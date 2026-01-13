Lasin puhdistusaine, tiiviste RM 503, 500ml

Lasinpuhdistusaine kaikkien vedenpitävien ja sileiden pintojen puhdistamiseen kuten lasi, ikkunat, peilit, suihkuseinät jne. Edesauttaa veden valumista, sekä pitää pinnat puhtaina pidempään.

Tehokas asinpuhdistusainetiiviste kaikkien vedenpitävien ja sileiden pintojen puhdistamiseen kuten lasi, ikkunat, peilit, suihkuseinät jne. Edesauttaa veden valumista, sekä pitää pinnat puhtaina pidempään. Sopii erinomaisesti käytettäväksi yhdessä Kärcher-ikkunapesurin suihkepullon kanssa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (ml) 500
Pakkausyksikkö (kpl) 8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
Mitat (p x l x k) (mm) 65 x 65 x 210
Videot
Käyttökohteet
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Ristikkoikkunat
  • Peilit
  • Lasipöydät
  • Lasiset suihkuseinät