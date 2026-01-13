Lasin puhdistusaine, tiiviste RM 503, 500ml
Tehokas asinpuhdistusainetiiviste kaikkien vedenpitävien ja sileiden pintojen puhdistamiseen kuten lasi, ikkunat, peilit, suihkuseinät jne. Edesauttaa veden valumista, sekä pitää pinnat puhtaina pidempään. Sopii erinomaisesti käytettäväksi yhdessä Kärcher-ikkunapesurin suihkepullon kanssa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (ml)
|500
|Pakkausyksikkö (kpl)
|8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|65 x 65 x 210
Käyttökohteet
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Ristikkoikkunat
- Peilit
- Lasipöydät
- Lasiset suihkuseinät