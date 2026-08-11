DB 24 Dirt blaster

Pyörivä pistesuihkusuutin keskipainepesurille poistaa pinttyneen lian tehokkaasti ja voimakkaasti. Se on myös ihanteellinen ahtaiden tilojen puhdistamiseen.

Puhdasta suorituskykyä: pyörivän vesisuihkun ansiosta DB 24 -turbosuutin poistaa pinttyneen lian erityisen tehokkaasti ja on ihanteellinen myös rakojen, välien ja muiden ahtaiden tilojen puhdistamiseen. Quick Connect -liitännän ansiosta vaihtaminen muihin lisävarusteisiin on nopeaa ja helppoa. Suutin on yhteensopiva kaikkien KHB-sarjan akkukäyttöisten keskipainepesureiden sekä kaikkien OC 6-18 -mallien kanssa.

Ominaisuudet ja edut
Pyörivä pistesuihku
  • Voimakkaampi puhdistusteho pinttyneelle lialle tai ahtaisiin tiloihin, kuten rakoihin ja väleihin.
Quick Connect -adapteri
  • Lisävarusteiden yksinkertainen ja nopea vaihto.
Kompakti suunnittelu
  • Yksinkertainen säilytys ja kuljetus.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 106 x 42 x 44
Käyttökohteet
  • Parveke
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Koriste-esineet
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
  • Lasten ulkolelut
  • Lemmikkien pedit
  • Roskapöntöt
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Pyörät