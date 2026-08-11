Puhdasta suorituskykyä: pyörivän vesisuihkun ansiosta DB 24 -turbosuutin poistaa pinttyneen lian erityisen tehokkaasti ja on ihanteellinen myös rakojen, välien ja muiden ahtaiden tilojen puhdistamiseen. Quick Connect -liitännän ansiosta vaihtaminen muihin lisävarusteisiin on nopeaa ja helppoa. Suutin on yhteensopiva kaikkien KHB-sarjan akkukäyttöisten keskipainepesureiden sekä kaikkien OC 6-18 -mallien kanssa.