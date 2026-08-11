DB 24 Dirt blaster
Pyörivä pistesuihkusuutin keskipainepesurille poistaa pinttyneen lian tehokkaasti ja voimakkaasti. Se on myös ihanteellinen ahtaiden tilojen puhdistamiseen.
Puhdasta suorituskykyä: pyörivän vesisuihkun ansiosta DB 24 -turbosuutin poistaa pinttyneen lian erityisen tehokkaasti ja on ihanteellinen myös rakojen, välien ja muiden ahtaiden tilojen puhdistamiseen. Quick Connect -liitännän ansiosta vaihtaminen muihin lisävarusteisiin on nopeaa ja helppoa. Suutin on yhteensopiva kaikkien KHB-sarjan akkukäyttöisten keskipainepesureiden sekä kaikkien OC 6-18 -mallien kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Pyörivä pistesuihku
- Voimakkaampi puhdistusteho pinttyneelle lialle tai ahtaisiin tiloihin, kuten rakoihin ja väleihin.
Quick Connect -adapteri
- Lisävarusteiden yksinkertainen ja nopea vaihto.
Kompakti suunnittelu
- Yksinkertainen säilytys ja kuljetus.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|106 x 42 x 44
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Parveke
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Koriste-esineet
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Lasten ulkolelut
- Lemmikkien pedit
- Roskapöntöt
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Pyörät