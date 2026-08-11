Hepa 14 -suodatin T 10/1, T 15/1
Pölynimurin HEPA-14-suodatin, materiaali paperi/muovi. Takaa puhtaamman poistoilman. Mahdollistaa imurin käytön korkean vaatimustason kohteissa. Suodatusteho 99,95%. Malleihin 2025>>.
Helposti ja hygieenisesti vaihdettava Hepa 14 -suodatin, jossa tulee muovikehys mukana. DIN EN 1822:201 -mukainen suodatusteho 99,95% Tämä on uudempiin, vuonna 2025 myyntiin tulleiden Kärcher T 10/1 ja T 15/1 -pölynimureiden vakiosuodatin. Sama malli sopii sekä akkukäyttöisiin että verkkovirralla toimiviin versioihin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|valkoinen
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2