Imuletku DN 35, 2 m
NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.
Tämä harmaa imuletku on varustettu uudemmalla kahvaosan kiinnityksellä (clip 2.0) ja imuripään kiinnityksellä, jotka tulivat mallistoon vuonna 2017.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pituus (m)
|2
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Versio
|Standardi
|Varusteiden puoleinen liitäntä¹⁾
|Clip 2.0
|Koneenpuoleinen liitäntä²⁾
|Click-kiinnike
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (kg)
|0,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|460 x 360 x 90