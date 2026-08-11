Imuletku DN 35, 2 m

NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.

Tämä harmaa imuletku on varustettu uudemmalla kahvaosan kiinnityksellä (clip 2.0) ja imuripään kiinnityksellä, jotka tulivat mallistoon vuonna 2017.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pituus (m) 2
Varusteiden halkaisija ( ) DN 35
Versio Standardi
Varusteiden puoleinen liitäntä¹⁾ Clip 2.0
Koneenpuoleinen liitäntä²⁾ Click-kiinnike
Määrä (kpl) 1
Väri Antrasiitti
Paino (kg) 0,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
Mitat (p x l x k) (mm) 460 x 360 x 90
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