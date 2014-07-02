Vaihtokumi, leveä

Vaihdettava kumilasta WV 50/75 ja WV 2/5 -ikkunapesureihin. Varmista laitteesi toimivuus vaihtamalla kumilasta riittävän usein. 280mm.

Yhteensopiva Kärcher WV 50, WV 75, WV 2 ja WV 5 -ikkunapesureiden kanssa. Kumilastan uusiminen takaa raidattomat puhdistustulokset. 280 mm leveä.

Ominaisuudet ja edut
Pehmeä silikonen reuna
  • Raidaton lopputulos
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 2
Väri musta
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 280 x 5 x 45
Käyttökohteet
  • Tasaiset pinnat
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Peilit
  • Laatat
  • Suihkukaappi, kylpyamme
  • Keittiön työtasot