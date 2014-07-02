Vaihtokumi, leveä
Vaihdettava kumilasta WV 50/75 ja WV 2/5 -ikkunapesureihin. Varmista laitteesi toimivuus vaihtamalla kumilasta riittävän usein. 280mm.
Yhteensopiva Kärcher WV 50, WV 75, WV 2 ja WV 5 -ikkunapesureiden kanssa. Kumilastan uusiminen takaa raidattomat puhdistustulokset. 280 mm leveä.
Ominaisuudet ja edut
Pehmeä silikonen reuna
- Raidaton lopputulos
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|2
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|280 x 5 x 45
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Käyttökohteet
- Tasaiset pinnat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Peilit
- Laatat
- Suihkukaappi, kylpyamme
- Keittiön työtasot