A Woolsafe tanúsítvánnyal rendelkező és ezért természetes szálak tisztítására is alkalmas folyékony és foszfátmentes CarpetPro Cleaner RM 764 OA lenyűgöző eredményeket nyújt minden textil padlóburkolat tisztításakor. Legyen szó szintetikus vagy természetes szálakról, az erőteljes, azonnal használható mélytisztító megbízhatóan eltávolítja az olaj-, zsír- és ásványi alapú szennyeződéseket, valamint az olyan kellemetlen szagokat, mint amilyen a dohányfüst, az izzadtság vagy a vizelet. A CarpetPro Cleaner RM 764 OA ideális megoldás azoknak az épülettakarító szolgáltatóknak, akik Puzzi permetextrakciós gépeket, illetve kétlépéses módszerrel működő szőnyegtisztító gépeket használnak.