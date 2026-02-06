G 160 Q pisztoly
Magasnyomású pisztolyok Kärcher Power Control és Full Control magasnyomású mosókhoz a K 4-től K 5-ig. A kijelzőn a különböző nyomásfokozatok és mosószer üzemmódok láthatók.
A Vario Power szórószár elforgatásával beállított SOFT, MEDIUM vagy HARD nyomásfokozatok, valamint a mosószer üzemmód közvetlenül a magasnyomású pisztoly kijelzőjére kerülnek. Így a felhasználó mindig tudja, hogy éppen milyen üzemmódban dolgozik. A kijelző minden időjárási körülmény között könnyen leolvasható, és nagyobb irányítást és biztonságot ad a tisztítás során. A pisztoly Quick Connect adaptere alkalmassá teszi az összes Kärcher Power Control és Full Control magasnyomású mosóhoz a K4-K5 osztályba.
Jellemzők és előnyök
Tartalék szórópisztoly a K4-K5 kategóriába tartozó Kärcher Power Control és Full Control magasnyomású mosókhoz
- Szórópisztoly könnyű cserélése
KÖNNYEN OLVASHATÓ MANUÁLIS KÉPERNYŐ A NYOMÁSBEÁLLÍTÁSHOZ ÉS A TISZTÍTÓSZER MÓDHOZ
- A kiválasztott tárgynak megfelelő nyomásszint könnyű beállítása.
Quick Connect csatlakozó
- GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
Bajonettzár
- Lehetővé teszi valamennyi Kärcher tartozék csatlakozását
Tisztítószer-felvétel alacsony nyomáson
- Egyszerű tisztítószer használat
Biztonsági gyerekzár
- Blokkolja a zárópisztoly kioldót
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|0,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|552 x 43 x 222
