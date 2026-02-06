A Vario Power szórószár elforgatásával beállított SOFT, MEDIUM vagy HARD nyomásfokozatok, valamint a mosószer üzemmód közvetlenül a magasnyomású pisztoly kijelzőjére kerülnek. Így a felhasználó mindig tudja, hogy éppen milyen üzemmódban dolgozik. A kijelző minden időjárási körülmény között könnyen leolvasható, és nagyobb irányítást és biztonságot ad a tisztítás során. A pisztoly Quick Connect adaptere alkalmassá teszi az összes Kärcher Power Control és Full Control magasnyomású mosóhoz a K4-K5 osztályba.