G 160 Q pisztoly

Magasnyomású pisztolyok Kärcher Power Control és Full Control magasnyomású mosókhoz a K 4-től K 5-ig. A kijelzőn a különböző nyomásfokozatok és mosószer üzemmódok láthatók.

A Vario Power szórószár elforgatásával beállított SOFT, MEDIUM vagy HARD nyomásfokozatok, valamint a mosószer üzemmód közvetlenül a magasnyomású pisztoly kijelzőjére kerülnek. Így a felhasználó mindig tudja, hogy éppen milyen üzemmódban dolgozik. A kijelző minden időjárási körülmény között könnyen leolvasható, és nagyobb irányítást és biztonságot ad a tisztítás során. A pisztoly Quick Connect adaptere alkalmassá teszi az összes Kärcher Power Control és Full Control magasnyomású mosóhoz a K4-K5 osztályba.

Jellemzők és előnyök
Tartalék szórópisztoly a K4-K5 kategóriába tartozó Kärcher Power Control és Full Control magasnyomású mosókhoz
  • Szórópisztoly könnyű cserélése
KÖNNYEN OLVASHATÓ MANUÁLIS KÉPERNYŐ A NYOMÁSBEÁLLÍTÁSHOZ ÉS A TISZTÍTÓSZER MÓDHOZ
  • A kiválasztott tárgynak megfelelő nyomásszint könnyű beállítása.
Quick Connect csatlakozó
  • GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
Bajonettzár
  • Lehetővé teszi valamennyi Kärcher tartozék csatlakozását
Tisztítószer-felvétel alacsony nyomáson
  • Egyszerű tisztítószer használat
Biztonsági gyerekzár
  • Blokkolja a zárópisztoly kioldót
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 0,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 552 x 43 x 222

Videók