Magasnyomású gumitömlő hosszabbító, 10 m K5-K7 ( Best típusú pisztolyhoz)

Magasnyomású gumitömlő-hosszabbító „Best" pisztolyhoz Quick Connect-csatlakozással. A 10 m hosszú gumitömlő-hosszabbító gondoskodik a nagyobb rugalmasságról és jelentősen megnöveli a magas nyomású mosó hatótávolságát. Egyszerűen a pisztoly és a magasnyomású tömlő közé kell csatlakoztatni és máris jobban működik. A kiváló minőségű, acélbetétes gumitömlőt a nagy teherbírás és a hosszú élettartam jellemzi. A tömlőhosszabbító akár 160 bar nyomást és 8°C hőmérsékletet is kibír. A hosszabbítótömlő kémiai felhasználásra is alkalmas. Minden K3-K7 kategóriájú, a 2008. gyártási évtől készült Kärcher háztartási magas nyomású mosóhoz, melyeknél a tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval rögzíthető a pisztolyon.

Jellemzők és előnyök
10 m hosszabbító tömlő
  • A hatósugár növelése, nagyobb rugalmasság.
Acélbetétes gumi tömlő
  • Hosszú élettartam és kiváló minőség.
Quick Connect csatlakozó
  • GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 60
Max. nyomás (bar) 180
Hossz (m) 10
Szín fekete
Súly (kg) 2,6
Csomagolási súly (kg) 2,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 240 x 240 x 115