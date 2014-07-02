Magasnyomású gumitömlő hosszabbító, 10 m K5-K7 ( Best típusú pisztolyhoz)
Magasnyomású gumitömlő-hosszabbító „Best" pisztolyhoz Quick Connect-csatlakozással. A 10 m hosszú gumitömlő-hosszabbító gondoskodik a nagyobb rugalmasságról és jelentősen megnöveli a magas nyomású mosó hatótávolságát. Egyszerűen a pisztoly és a magasnyomású tömlő közé kell csatlakoztatni és máris jobban működik. A kiváló minőségű, acélbetétes gumitömlőt a nagy teherbírás és a hosszú élettartam jellemzi. A tömlőhosszabbító akár 160 bar nyomást és 8°C hőmérsékletet is kibír. A hosszabbítótömlő kémiai felhasználásra is alkalmas. Minden K3-K7 kategóriájú, a 2008. gyártási évtől készült Kärcher háztartási magas nyomású mosóhoz, melyeknél a tömlő Quick Connect gyorscsatlakozóval rögzíthető a pisztolyon.
Jellemzők és előnyök
10 m hosszabbító tömlő
- A hatósugár növelése, nagyobb rugalmasság.
Acélbetétes gumi tömlő
- Hosszú élettartam és kiváló minőség.
Quick Connect csatlakozó
- GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Max. nyomás (bar)
|180
|Hossz (m)
|10
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|2,6
|Csomagolási súly (kg)
|2,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|240 x 240 x 115