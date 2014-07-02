Turbó kárpittisztító fej
Praktikus tisztítófej légárammal meghajtott, forgó kefével. Különösen alaposan tisztítja meg a kárpitozott bútorokat és a textil felületeket. Ideális állatszőrök eltávolítására. Munkaszélesség:160 mm.
Praktikus kézzel vezetett tisztítófej 160 mm munkaszélességgel. A tisztítófej egy légáram-meghajtású, forgó kefével rendelkezik, amely még a makacsul tapadó szennyeződést is képes feloldani a felületről. Megtisztítja a kárpitokat, foteleket, kanapékat, párnákat, ágyakat és hasonló felületeket és pillanatok alatt eltávolítja az állatszőröket és morzsát természetesen az autóban is.
Jellemzők és előnyök
Légáramhajtású, forgó kefe
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Standard névleges átmérő (mm)
|35
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,3
|Csomagolási súly (kg)
|0,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|200 x 165 x 67
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Kárpit
- A jármű belseje
- Autósülés