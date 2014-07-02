Praktikus kézzel vezetett tisztítófej 160 mm munkaszélességgel. A tisztítófej egy légáram-meghajtású, forgó kefével rendelkezik, amely még a makacsul tapadó szennyeződést is képes feloldani a felületről. Megtisztítja a kárpitokat, foteleket, kanapékat, párnákat, ágyakat és hasonló felületeket és pillanatok alatt eltávolítja az állatszőröket és morzsát természetesen az autóban is.