Turbó kárpittisztító fej

Praktikus tisztítófej légárammal meghajtott, forgó kefével. Különösen alaposan tisztítja meg a kárpitozott bútorokat és a textil felületeket. Ideális állatszőrök eltávolítására. Munkaszélesség:160 mm.

Praktikus kézzel vezetett tisztítófej 160 mm munkaszélességgel. A tisztítófej egy légáram-meghajtású, forgó kefével rendelkezik, amely még a makacsul tapadó szennyeződést is képes feloldani a felületről. Megtisztítja a kárpitokat, foteleket, kanapékat, párnákat, ágyakat és hasonló felületeket és pillanatok alatt eltávolítja az állatszőröket és morzsát természetesen az autóban is.

Jellemzők és előnyök
Légáramhajtású, forgó kefe
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Standard névleges átmérő (mm) 35
Szín fekete
Súly (kg) 0,3
Csomagolási súly (kg) 0,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 200 x 165 x 67
Alkalmazási területek
  • Kárpit
  • A jármű belseje
  • Autósülés